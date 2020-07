GOLDINVEST Edelmetalle GmbH - Firmenübernahme real.digitale Kundenbetreuung

Wien (OTS) - 2008 wurde GOLDINVEST Edelmetalle GMBH von Elmar Schmid gegründet. Die GOLDINVEST ist im nationalen wie auch im internationalen Edelmetallhandel tätig und dem Verband Österreichischer Münzhändler angeschlossen. Das Leistungsspektrum von GOLDINVEST reicht heute vom Vertrieb von Edelmetallen und hochwertigen Sammlermünzen, Edelmetall-Anlageberatung, Goldsparplan, Münzbestimmung bis zur Edelmetall-Lagerung. Dabei wird Wert gelegt auf eine schnelle und erfolgreiche Umsetzung verschiedenster Anforderungen der Kunden. GOLDINVEST ist bis heute inhabergeführt und wurde zum 01. Januar 2020 von Gernot Hinteregger übernommen. GOLDINVEST ist über die österreichische Landesgrenze hinaus bekannt und verfügt über einen ausgezeichneten internationalen Ruf im Edelmetallhandel. Während die Digitalisierung weiter voranschreitet und einige Händler sich hauptsächlich auf den Onlinehandel spezialisieren, hat GOLDINVEST sich entschieden, den beratungsintensiven Weg auszubauen und Real - Digital zu werden.

Mit der Standortübernahme von ehemals pro aurum GMBH Wien in der Seilerstätte 15, 1010 Wien, hat sich GOLDINVEST entschieden noch näher am Kunden zu sein. In einer anspruchsvollen Atmosphäre werden die Erwartungen der Kunden in einer fachlich versierten Beratung, mit Leidenschaft, Entschlossenheit und Innovationskraft erfüllt.

GOLDINVEST wurde somit Real - Digital. Das sehr gerne gelesene „Weekly“ auf der Homepage im Blog "Goldinvest.at“ wird Sie über relevante Sachverhalte zum Thema Edelmetalle dieses Jahr informieren. Der Online-Auftritt wurde mit 22.07.2020 Modern, frisch und aufgeräumt gestalltet – GOLDINVEST.at hat zwar etwas länger gedauert – aber wie sagt man so schön?: „Was lange währt, wird endlich gut.“

Neben den Veränderungen in Optik, Technik und in kurzen Schritten zur digitalen Ladentheke zu kommen, wollen wir damit Kunden zum unkomplizierten Einkauf animieren.

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite, sowie auf Ihren Besuch in der Seilerstätte 15 im 1. Wiener Gemeinde Bezirk.

Ihre GOLDINVEST

