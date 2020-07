TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel vom 26. Juli 2020 von Mario Zenhäusern – „Gefährliche Unvernunft“

Innsbruck (OTS) - Das Ansteigen der Corona-Zahlen haben wir uns selbst eingebrockt. Zu viele haben sich aufgeführt, als habe das Virus nie existiert.

Maskenpflicht in Österreich und vielen anderen Ländern, weltweite Einschränkungen der Reisefreiheit – die „neue Normalität“ ist viel schneller als erwartet vorbei, die Corona-Krise hat uns wieder.

Auch wenn die Politik um Beruhigung bemüht ist und versichert, dass mit dem erneuten Ansteigen der Infektionszahlen zu rechnen war, sorgt die Erkenntnis, dass das gefährliche Virus nicht besiegt ist, für Verunsicherung. Und für Verärgerung. Weil das Wiederaufflammen wohl zu einem Gutteil einer gefährlichen Unvernunft geschuldet ist. Weil sich zu viele nicht an das gehalten haben, was Experten und Politiker seit Wochen predigen: Abstand halten, Hände desinfizieren und so weiter. Weil zu viele sich aufgeführt haben, als hätte es die Corona-Krise nie gegeben. Weil zu viele den heimtückischen Krankheitserreger vergessen, verdrängt oder schlicht ignoriert haben. Letzteres belegen nicht zuletzt die riesigen Menschenansammlungen und ausgelassenen Partys in den Urlaubsdestinationen in Österreich und in aller Welt. Diese Bilder lassen nur eine Schlussfolgerung zu: Das neuerliche Ansteigen der Fallzahlen haben wir uns selber eingebrockt. Auch wenn die Verschärfung der Maskenpflicht und die Reisebeschränkungen lästig sind und immer wieder Kritik an den verordneten Maßnahmen aufkeimt: Es führt kein Weg daran vorbei. Die fatalen Konsequenzen des Nicht-Handelns bestimmen leider täglich die internationalen Nachrichten, wenn aus Ländern berichtet wird, in denen die Infektionszahlen nach wie vor regelrecht explodieren, weil die jeweiligen Regierungen beziehungsweise Machthaber die Gefahr entweder negiert oder zu spät reagiert haben.

