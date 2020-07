ANSCHOBER: Bevölkerung setzt die neuen Mund-Nasen-Schutz Vorgaben vorbildlich um

Wien (OTS) - International dehnt sich die schwerste Pandemie seit 100 Jahren weiterhin in einem großen Tempo aus: die Zahl der bestätigten Fälle liegt bereits bei fast 15,7 Millionen. Enorme Zuwächse in den vergangenen 24 Stunden werden vor allem aus den USA (plus 78.000) und Indien (plus 49.000) gemeldet. Aber auch in Europa zeichnet sich in manchen Ländern eine Trendwende ab. Denn nach Wochen der sinkenden Zahlen melden einige Länder wieder deutlich Zuwächse - etwa Spanien mit einem Plus von 2.255 bestätigten Fällen in den vergangenen 24 Stunden, Frankreich mit 1.130. Weiterhin sehr gut hingegen die Entwicklung in Italien mit lediglich 252 neuen Fällen.

In Österreich werden heute 124 Neuinfektionen verzeichnet, damit steigt die Zahl der aktiv Erkrankten auf 1.502. Recht stabil bleibt die Zahl der Corona-Erkrankten in Spitalsbehandlung (101), davon 16 in intensivmedizinischer Betreuung.

Sehr positiv ist für Gesundheitsminister Anschober die Umsetzung der seit gestern ausgeweiteten MNS-Pflicht in ganz Österreich - zusätzlich zur bisherigen Verpflichtung in

öffentlichen Verkehrsmittel

Taxis

Dienstleistungsbetrieben bei denen der gesetzliche Mindestabstand von 1 Meter nicht gegeben ist

Apotheken

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (ausgenommen am zugewiesenen Sitzplatz)

Demonstrationen, wenn der 1-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann,

ist seit gestern nun auch der Mund-Nasen-Schutz verpflichtet Vorgeschrieben bei

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (ausgenommen am zugewiesenen Sitzplatz)

in Seil- und Zahnradbahnen

Reisebussen und im Innenbereich von Ausflugsschiffen

Pflegeheimen

Krankenanstalten

Kuranstalten sowie an Orten, an denen Gesundheits-und Pflegedienstleistungen erbracht werden.

Lebensmitteleinzelhandel (z.B. Supermärkte, Bäckerei, Fleischerei, Konditorei)

Tankstellen mit angeschlossenen Verkaufsstellen von Lebensmitteln

Bank- und Postfilialen sowie bei Postpartnern

Demonstrationen, wenn der 1-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann.

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Nach allen uns vorliegenden Meldungen wird die Maskenpflicht von einer überwältigenden Mehrheit umgesetzt. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Es ist ein wichtiger Beitrag des Schutzes der anderen und damit in Summe auch der MNS-Träger selbst. Immer mehr Menschen übernehmen wieder Verantwortung, insgesamt scheint auch das Risikobewusstsein wieder zu steigen. Die Umsetzung der Hygienemaßnahmen, des Mindestabstandes und das Tragen der Maske sind die wichtigsten Beiträge dafür, dass Österreich auch in den nächsten Wochen und Monaten relativ gut durch die schwerste Pandemie kommt.”

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862477

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at