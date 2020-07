NEOS Wien: Starke Liste für die Wien-Wahl

Landesmitgliederversammlung beschließt Liste für Gemeinderats- und Landtagswahl

Wien (OTS) - NEOS Wien geht mit starken Persönlichkeiten in die Wien-Wahl 2020. Nach der Landes-Mitgliederversammlung stehen die Listenplätze für die Gemeinderats- und Landtagswahlen am 11. Oktober fest.

Als Spitzenkandidat geht Klubobmann und Landessprecher Christoph Wiederkehr ins Rennen. Wiederkehr betont in seiner Rede die Schwerpunkte seiner Politik: "Wir sind die Einzigen, die den Kindern eine Stimme geben und den Bildungsnotstand in Wien bekämpfen. Wir stehen für eine faire und mutige Wirtschaftspolitik, die Wirtschaft und Umwelt miteinander verbindet. Und wir haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass wir die konstruktive Kontrollkraft in Wien sind, die es so dringend braucht."

Wiederkehr geht hart mit der bisherigen Stadtregierung ins Gericht: "Die Trägheit und Ideenlosigkeit der SPÖ ist erschütternd. Emsig ist die Ludwig-Truppe nur beim Postenschacher und der Freunderlwirtschaft. Die Grünen schauen dabei zu - sie haben ihre Prinzipien leider an der Garderobe des Bürgermeisters und des Bundeskanzlers abgegeben. Wien geht besser - und dafür braucht es NEOS!"

Eine Absage erteilt Wiederkehr einer Zusammenarbeit mit der Blümel-ÖVP: "Die Türkisen betreiben ein Geschäft mit der Angst, das ich aus Überzeugung ablehne. Blümel schert sich nicht um Wien, sondern missbraucht die Stadt als Wahlkampf-Bühne. Was macht er für Wien? Die kleinen und mittleren Unternehmen in Wien wurden von ihm im Stich gelassen. Gernot Blümel - ein Politiker, der nicht rechnen kann und im Untersuchungsausschuss die Unwahrheit sagt - er ist für mich kein möglicher Bürgermeister dieser Stadt. Ich schließe daher ganz klar aus, dass wir NEOS mit der Blümel-ÖVP eine Koalition eingehen! So wie wir auch mit der FPÖ und Strache nicht zusammenarbeiten werden."

Die NEOS Liste für die Gemeinderats- und Landtagswahlen am 11. Oktober in Wien:

1. Christoph Wiederkehr

2. Bettina Emmerling

3. Stefan Gara

4. Markus Ornig

5. Selma Arapovic

6. Dolores Bakos

7. Jörg Konrad

8. Thomas Weber

9. Angelika Pipal-Leixner

10. Karim Rihan

Die Wahl der NEOS Liste erfolgt nach einem dreistufigen Verfahren: Offenes Bürger_innenvoting, Vorstandsabstimmung und Wahl durch die Mitglieder.

Rückfragen & Kontakt:

Neos Landespartei Wien

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

0664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu