NEOS: Meinl-Reisinger gratuliert Christoph Wiederkehr zur Wahl des Spitzenkandidat

Meinl-Reisinger: „Mit Kontrolle, konstruktiver Härte und neuer Zuversicht wird Christoph Wiederkehr die Wienerinnen und Wiener in den kommenden Wochen überzeugen.“

Wien (OTS) - NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger gratuliert NEOS-Wien-Chef Christoph Wiederkehr zur Wahl als NEOS-Spitzenkandidat für die kommende Wien-Wahl. „Die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig eine starke Opposition in Wien wie auf Bundesebene ist. Wie wichtig es ist, dass es eine Partei gibt, die die Sümpfe trockenlegt, die darauf achtet, dass kein Arbeitsplatz verloren geht, dass den krisengebeutelten Unternehmen wieder auf die Beine geholfen und kein Kind zurückgelassen wird und dass wir Europa leben und es nicht demontieren“, sagt Meinl-Reisinger. „Christoph Wiederkehr ist der beste Kandidat um in Wien genau dafür zu sorgen. Er hat sich in den letzten Jahren als kritischer, wortgewandter und engagierter Politiker einen Namen gemacht, der den Finger in die Wunde legt und Missstände aufdeckt. Schöne Bilder, Inszenierung und Show-Politik reichen nicht mehr. Wir brauchen jetzt neue Zuversicht und eine echte Erneuerung. Wir haben es im Bund gezeigt und so nun auch in Wien. Wir NEOS sind DIE Opposition und bringen Kontrolle und konstruktive Härte und Christoph Wiederkehr wird die Wienerinnen und Wiener in den kommenden Wochen davon überzeugen.“

