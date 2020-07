HC-Generalsekretär Höbart: HC Straches Lebensmittelpunkt war und ist Wien

Erneuter Versuch, eine Kandidatur zu verhindern, geht ins Leere!

Wien (OTS) - „Die tagtäglichen Vorwürfe ohne Inhalt und Anpatzversuche gegen HC Strache sind ein derart durchsichtiges Schauspiel, das uns viele Wähler geradezu in die Arme treibt. Wie sehr müssen sich die politischen Mitbewerber und Mächtigen eigentlich fürchten, um regelmäßig zu derartigen Mitteln zu greifen? Aber so wird auch der Versuch, mit einem inszenierten Meldeskandal die Kandidatur HC Straches am 11. Oktober zu verhindern, ins Leere gehen“, erklärte heute GS Höbart.



Es handle sich dabei einmal mehr um einen medialen Hype ohne jegliche Substanz. Strache wird Anfang kommender Woche eine entsprechende Darstellung über seinen Rechtsanwalt abgegeben und damit sei diese medial inszenierte Angelegenheit im sogenannten „Sommerloch“ in ein paar Tagen auch geklärt, zumal beispielsweise die von HC Strache als Wiener abgegebene Unterstützungserklärung vom Magistratischen Bezirksamt bereits offiziell bestätigt ist“, führte Höbart weiter aus.



„Leider musste HC Straches geliebte Mutter im März 2020 in ein Pflegeheim und er hat zu diesem Zeitpunkt – somit vor dem Ende der Hauptmeldefrist am 14. Juli 2020 – besagte Wohnung voll übernommen und nutzt diese auch. Davor waren es andere Wohnungen in Wien, die ihm vor allem auch aus Sicherheitsgründen als Wohnsitze dienten. Sein Lebensmittelpunkt, egal ob als Parteiobmann oder als Vizekanzler, war die letzten 15 Jahre Wien und ist es auch noch heute. Egal, ob politisch, gesellschaftlich oder privat. Und das weiß auch die Wiener Bevölkerung, die HC Strache als original Ur-Wiener sieht. Und damit ist die lächerliche Diskussion, eingebracht durch eine unbedeutende Wiener Kleinpartie, für uns auch schon wieder beendet“, so Höbart kurz und prägnant zu den erneut haltlosen Vorwürfen gegen HC Strache.



