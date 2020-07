Wohnbaustadträtin Gaal: Sommerprogramm mit Sport, Kultur, Bildung und Unterhaltung im Gemeindebau

Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen bereichern die Ferienzeit mit einer Fülle an kostenlosen Angeboten

Wien (OTS) - Endlich eine neue Sprache lernen? Sport machen und die eigene Kreativität ausleben? Oder sich über Kurzarbeit, Umschulung und Arbeitssuche informieren? All dies ist diesen Sommer in Wien möglich – kostenlos und unkompliziert. Denn wohnpartner, Wiener Wohnen und zahlreiche Kooperationspartner (MA 53, waff, VHS) haben ein umfassendes Paket von mehr als 200 Programmpunkten geschnürt, damit der Sommer 2020 trotz aller Widrigkeiten zu einem echten Highlight wird. Natürlich werden alle Termine so gestaltet, dass die jeweils gültigen Corona-Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, um allen eine möglichst risikoarme Teilnahme zu ermöglichen.

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: „Diesen Sommer bleiben Corona-bedingt viele in Wien. Mit unserem großen, kostenlosen Veranstaltungspaket ist garantiert, dass diese Zeit für alle erholsam, interessant, lehrreich und abwechslungsreich wird.“

Unterhaltung, Sport, Kultur und Beratung für alle

Es wurde besonders auf die Vielfalt der Angebote geachtet, damit auch wirklich für möglichst alle WienerInnen etwas dabei ist. Der Erlebnisbogen ist entsprechend groß und reicht von Unterhaltung und Sport über Kunst und Kultur bis hin zu Beratung und Unterstützung.

Wohnpartner stärkt mit zahlreichen Initiativen das Miteinander im Gemeindebau. Zu den Klassikern zählen die Comics-Box (kostenloser Comics-Verleih), das Garteln in den Mobilen Beeten und Gemeinschaftsgärten, Hofgespräche und diverse Sport-Angebote (Ergometertraining, Pilates, etc.). Stark nachgefragt werden auch die „Nachbarschaftlichen Schachpartien“, die von wohnpartner und dem Schachverband seit fast zehn Jahren angeboten werden und natürlich das jährliche Boccia- und Schachturnier in Floridsdorf (heuer am 28. August).

Zu den musikalischen Highlights zählen die Auftritte des 1. Wiener Gemeindebauchors, der durch die Höfe tourt und alle zum Mitsingen einlädt sowie die Beethoven-Konzerte des Vereins arbeiter.innen.konzerte. Speziell für SchülerInnen, die Aufholbedarf haben, werden in den BewohnerInnenzentren Lernstationen eingerichtet, damit der Schulstart im Herbst möglichst problemlos über die Bühne geht. Wer es gemütlicher mag: Wiener Wohnen verwöhnt die MieterInnen mit einem Pop-Up-Café, das durch die Höfe zieht.

Zukunftsweisend sind die Workshops der MA 53 (Presse- und Informationsdienst), die darauf abzielen, Mädchen für technische Berufswelten zu begeistern. Der waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) beantwortet bei einer Reihe von Beratungsterminen alle Fragen zu den Themen Arbeit, Jobsuche, Umschulung und Kurzarbeit. Zudem bringen die Wiener Volkshochschulen (VHS) Sprachkurse, aber auch Yoga und Qigong direkt in den Gemeindebau.

Gesamtes Veranstaltungsangebot im Web unter:

www.wohnpartner-wien.at/aktuelles/events

Information und Anmeldung:

Unter der wohnpartner-Servicenummer des jeweiligen Bezirks:

01/24 503-01-080:

(diese Nummer gilt für den 1. Bezirk – für andere Bezirke ersetzen Sie die 01 durch den gewünschten Bezirk: also 09 für den 9. Bezirk, 23 für den 23. Bezirk, usw.)

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Krammer

Öffentlichkeitsarbeit Wohnservice Wien

Tel.: 0676/8118 25827

E-Mail: manfred.krammer @ wohnservice-wien.at



Wolfgang Zwander

Pressesprecher Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

Tel.: 01/4000–98057

wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at