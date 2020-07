info mit aktuellen Urlaubstipps von Jugendlichen für Jugendliche

LR Teschl-Hofmeister: Niederösterreich bietet auch für junge Menschen tolle Urlaubserlebnisse

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Jahr 2020 zeigt sich als völlig neuartiger Reisesommer und lässt uns gleichzeitig die Vielfalt und Schönheit unseres eigenen Bundeslandes wiederentdecken. Neben einer österreichweiten Aktion aller österreichischen Jugendinformationsstellen „Urlaub schreibt man mit Ö“, bei der bereits mehr als 150 Highlights und einzigartige Plätze in Österreich vorgestellt wurden, informiert die Jugend:info NÖ im heurigen Sommer auch ganz besonders intensiv zum Thema „Urlaub für junge Menschen in Niederösterreich“. Die kreativen Einsendungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Aktion zeigen ganz deutlich, wie lebenswert und aufregend Niederösterreich von jungen Menschen wahrgenommen wird.

Die Bandbreite der eingereichten individuellen Tipps reicht von der klassischen Urlaubsdestination im Land wie Blockheide, Erlaufschlucht oder Ottensteiner Stausee bis zu Geheimtipps wie dem Großen Otter im Süden unseres Bundeslandes oder dem Akademiepark Wiener Neustadt, der Natur und Erholung mitten in der Stadt ermöglicht.

„Unser Land bietet viel für junge Menschen. Urlaubserlebnisse in Niederösterreich können auch in Zukunft viel mehr sein als nur ein aktueller Ersatz für eine Auslandsreise“, so Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Aktion wurden auch Preise verlost und nachdem Vorfreude ja bekanntlich die schönste Freude ist, dürfen sich zwei Jugendliche aus Niederösterreich über Festivaltickets für das Frequency 2021 in St. Pölten freuen. Die Aktion „Urlaub schreibt man mit Ö“ geht aber weiter. Wer Interesse hat, kann auch jetzt noch einen aktuellen Tipp einbringen.

"Dieser Sommer mag anders sein als geplant oder erwartet, doch an Highlights und tollen Erlebnissen wird es jungen Menschen auch heuer nicht mangeln", ist Teschl-Hofmeister überzeugt.

Alle Tipps österreichweit können unter www.jugendkarte.at/öurlaub nachgelesen und persönlich getestet werden. Unter

https://jugendkarte.at/%C3%B6urlaub-empfehlungen können noch immer

Tipps eingebracht werden. Weitere spannende Informationen für junge Leute gibt es auf der Website der Jugend:info NÖ unter www.jugendinfo-noe.at

