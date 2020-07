Volkshilfe Wien begrüßt das Offenhalten der Notquartiere für Obdachlose in Wien

Hygienische, coronakonforme Übernachtungsmöglichkeiten für Schutzbedürftige ohne Sommerpause vorhanden.

Wien (OTS) - " Ich bin sehr froh, dass die Stadt Wien die Notquartiere für obdachlose Menschen durchgängig offenhält ", stellt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien erfreut fest.



" Die Volkshilfe Wien hat ab sofort in ihrem Notquartier im 22. Bezirk die Möglichkeit, armutsbetroffenen und schutzbedürftigen Menschen durchgängig, das ganze Jahr über, einen hygienischen Schlafplatz anzubieten. Unser daran angeschlossenes Tageszentrum war und bleibt ohnehin geöffnet. Unsere Kolleg*innen leisten - gerade in Coronazeiten - nahezu Übermenschliches, um derzeit 51 Männer und 17 Frauen zu betreuen. Wir mussten - coronabedingt - bedauerlicherweise unser Kapazitätsangebot reduzieren, normalerweise bieten wir 100 Männern und 20 - 25 Frauen Schlafplätze", so Wehsely weiter.

" Corona darf nicht zur Armutskrise werden, und genau diese Initiative ist ein erster Schritt, armutsbetroffenen Menschen Perspektive zu bieten. Und das ist großartig", so Wehsely abschließend.







