Kreativwirtschaft Austria (KAT) erfreut über „Innovationsschutzschirm“

KAT-Trautenberger: „Unterstützungsmaßnahmen richtig und wichtig für einen erfolgreichen Neustart“ – „Kreativwirtschaft nutzen, um die Krise mit Innovationskraft zu meistern“

Wien (OTS) - Die Kreativwirtschaft Austria (KAT) der Wirtschaftskammer Österreich begrüßt den heute, Freitag, angekündigten Innovationsschutzschirm für die Kreativwirtschaft: Für die Kreativwirtschaft werden zusätzliche 3,8 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus stehen im Zuge des „Innovationsschutzschirms“ der Bundesregierung für die Kreativwirtschaft Formate wie Workshops, Coachings, Mentorings zur Verfügung. „Die Maßnahmen sind richtig und wichtig für einen erfolgreichen Neustart“, sagt KAT-Vorsitzender Gerin Trautenberger.

„Bei den rund 44.000 überwiegend kleinstrukturierten Unternehmen in Österreich können Umsatzeinbußen rasch existenzbedrohend werden“, so Trautenberger. „Ausfälle betreffen alle Kreativsektoren, teilweise aufgrund der spezifischen Geschäftsmodelle zeitverzögert. Umso wichtiger ist es, die Wirtschaftsleistung der Kreativen – das sind 11 Prozent der österreichischen Wirtschaft mit 157.000 Beschäftigten - zu erhalten.“ Gerade in der Krise werden die Kreativwirtschaft, ihre Lösungskompetenz und Innovationskraft benötigt. „Was in den vergangenen Jahren mit der Kreativwirtschaftsstrategie für Österreich aufgebaut wurde, gilt es jetzt zu nutzen, um die Krise mit Innovationskraft zu meistern“, unterstreicht Gerin Trautenberger. (PWK345/JHR)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe