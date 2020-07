ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - Wien (OTS) – (KW 31 von 27. Juli 2020 bis 02. August 2020)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Dienstag, 28. Juli 2020

14:00 BM Dr. Heinz Faßmann und BM Mag. Karoline Edtstadler besuchen das Basketballcamp der Sportunion Döbling (BG Hainzingergasse, Hainzingergasse 37, 1180 Wien)

Donnerstag, 30. Juli 2020

BM Mag. Klaudia Tanner nimmt an der Angelobung und am Spatenstich für das neue Unterkunftsgebäude aus Holz in der Von-der-Groeben-Kaserne in Feldbach teil

09:30 BM Dr. Heinz Faßmann besucht die Saphenus Medical Technology GmbH (Dopplergasse 5/7-8, 1110 Wien)

Freitag, 31. Juli 2020

BM Mag. Klaudia Tanner nimmt an der Angelobung in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg teil

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/