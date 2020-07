Erstmals auch im August: Neun spezielle Business-Seminare in einer Woche

LR Danninger: „Betriebswirtschaftliches Wissen jederzeit abrufbar“

St. Pölten (OTS) - „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist betriebswirtschaftliches Wissen wichtig, um das eigene Unternehmen besser führen zu können. Daher haben wir heuer erstmals auch im August ein spezielles Seminar-Angebot dazu“, informiert Landesrat Jochen Danninger über das neue Service für Gründerinnen und Gründer. Und riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt ergänzt: „Bei der riz up kompakt week holen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Woche jenes Basis-Wissen, das Gründerinnen und Gründer für ihr Unternehmen brauchen, online in je vier Stunden. Die Themen reichen dabei von Businessplan über Belege & Steuern, bis hin zu Marketing und Medienarbeit. Alle neun Seminare sind kostenlos, kompakt und online“.

Die riz up kompakt week dauert von 24. August bis 28. August. Die Seminare stehen allen niederösterreichischen Unternehmern kostenlos zur Verfügung, Anmeldung erbeten unter

https://www.riz-up.at/seminare-und-veranstaltungen/im-ueberblick/

Nähere Informationen: riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883261106, E-Mail hofer @ riz-up.at, bzw. Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, www.riz-up.at.

