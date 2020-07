#dif20 Sommertour – Woche 5

Mit diesen Acts geht’s in die nächste #dif20 Sommertour-Woche: Saxophone Affairs, Freddy Brix & Band, Mary Broadcast Band, Andy Lee Lang, Silk + Milk und PÄM.

Wien (OTS/SPW) - Eidaxl Combo, Harri Stojka, Änn und Coffeeshock Company sind nur einige der Acts, die in den vergangenen Tagen auf dem #dif20 Tourbus in GANZ WIEN unterwegs waren und die Wienerinnen und Wiener mit Live-Musik direkt in ihren Grätzeln überrascht haben. Diese Woche schauten die Acts u. a. am Matteottiplatz (1160), im Stadtpark (1010), am Naschmarkt (1060), am Copa Beach (1220) und in der Hasenleitensiedlung (1110) vorbei.

„Jeder Musiker und jede Musikerin der bzw. die für den Donauinselfest-Bus engagiert wurde, kann sich auf eine perfekte Organisation und Betreuung freuen! Es ist ein Erlebnis der besonderen Art, da dabei zu sein! Ich werde diese Aktion lange in Erinnerung behalten“, so Harri Stojka.

Keep on rolling: Das bringt Woche 5!

GANZ WIEN wird auch in der nächsten Woche mit einer bunten Musik-Mischung – live vom knalligen #dif20 Tourbus – besucht. Wo und wann genau der #dif20 Tourbus Halt macht, erfahren Donauinselfest-Fans kurz vor den Acts auf der Donauinselfest-Website, Facebook, Instagram und in der dabei!-App unter www.dabei.wien – Push-Funktion mit aktuellen Updates inklusive!

Das sind die #dif20 Acts bis 31. Juli 2020:

24. Juli 2020: Leo Aberer , unterwegs in Hietzing, Penzing und Liesing

, unterwegs in Hietzing, Penzing und Liesing 25. Juli 2020: The Sellout , unterwegs in der Landstraße, Währing und Döbling

, unterwegs in der Landstraße, Währing und Döbling 26. Juli 2020: Saxophone Affairs , unterwegs in der Inneren Stadt, Mariahilf und Alsergrund

, unterwegs in der Inneren Stadt, Mariahilf und Alsergrund 27. Juli 2020: Freddy Brix & Band , unterwegs in Favoriten und Simmering

, unterwegs in Favoriten und Simmering 28. Juli 2020: Mary Broadcast Band , unterwegs in Währing und Döbling

, unterwegs in Währing und Döbling 29. Juli 2020: Andy Lee Lang , unterwegs in der Josefstadt, Hietzing und Liesing

, unterwegs in der Josefstadt, Hietzing und Liesing 30. Juli 2020: Silk + Milk , unterwegs in Brigittenau und Donaustadt

, unterwegs in Brigittenau und Donaustadt 31. Juli 2020: PÄM, unterwegs in Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring und in der Donaustadt



(vorbehaltlich kurzfristiger, beispielsweise wetterbedingter Änderungen)

#dif20 TV-Sommer: 4. Sendung am 24. Juli 2020

Wer in den letzten Tagen (noch) nicht das Glück hatte bei einem #dif20 Sommertour-Stopp live dabei zu sein, der kann sich auch diesen Freitag via #dif20 TV-Sommer auf den neuesten Stand bringen lassen. In der vierten Sendung begrüßt Moderator und Gastgeber Roman Gregory die Band Viech an Bord. Gemeinsam besuchen sie den Viktor-Adler-Markt und die Ottakringer Brauerei. Ebenfalls begleitet die Sendung diese Woche das #dif20 Tourbike auf seiner Fahrt durch GANZ WIEN.

#dif20 TV-Sommer Sendung #4: Heute, 24. Juli 2020 um 20.45 Uhr – u. a. auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen!

#dif20 Tourbike: Spaß für die ganze Familie auf drei Rädern

Neben dem #dif20 Tourbus fährt auch das #dif20 Tourbike der Kinderfreunde Wien durch GANZ WIEN und bringt mit der Unterstützung von Wien Energie, UniCredit Bank Austria, den Österreichischen Lotterien, der Wiener Städtischen Versicherung und der Wien Holding Spaß und Abwechslung zu den jüngsten Stadtbewohnerinnen und –bewohnern.

Für alle, die demnächst beim #dif20 Tourbike vorbeischauen möchten: Heute hält das #dif20 Tourbike im Fridtjof Nansen Park (1230) und morgen im Clemens Hofbauer Park (1170)!

#dif20 Rock The Island Contest: Noch bis Ende Juli bewerben!

Die Förderung heimischer Nachwuchstalente liegt dem Donauinselfest seit jeher am Herzen, weshalb der Rock The Island Contest auch unter den heuer besonderen Umständen stattfindet und jungen Acts aus Österreich einen Auftritt vor DIF-Publikum ermöglicht. Noch bis 31. Juli 2020 können sich Nachwuchstalente für die 10. Ausgabe des Rock The Island Contests bewerben und einen Auftritt im Rahmen der #dif20 Sommertour ergattern. Mehr Infos gibt’s hier: www.donauinselfest.at/rock-the-island-contest

