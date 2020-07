Toto: Fünffachjackpot – am Wochenende geht es um 110.000 Euro

Solo-Zwölfer in Wien und Jackpot in allen drei Torwette Rängen

Wien (OTS) - In der Toto Runde 30A stand eine Kombination aus Vierfachjackpot und Garantie 13er mit exakt 100.000 Euro auf dem Programm, aber der Gewinntopf hielt allen Angriffen stand. Es gab erneut keinen Dreizehner, und somit geht es in der nächsten Runde am Wochenende um etwa 110.000 Euro.

Einem Spielteilnehmer aus Wien gelang es als einzigem, einen Zwölfer zu tippen. Dieser Sologewinn bringt ihm rund 6.500 Euro, und da er das System 1012 verwendet hatte, erzielte er noch zusätzliche Elfer und Zehner und konnte seinen Gesamtgewinn damit auf knapp über 8.000 Euro erhöhen.

Eine komplette „Nullnummer“ gab es in der Torwette. Hier gelang es niemandem, auch nur drei Ergebnisse richtig zu tippen, und damit heißt es Jackpot im ersten, zweiten und dritten Rang.

Annahmeschluss für die Toto Runde 30B ist am Samstag um 18:05 Uhr.

Quoten der Toto Runde 30A

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 – 110.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 6.450,10 11 Elfer zu je EUR 130,30 26 Zehner zu je EUR 110,20 92 5er Bonus zu je EUR 12,90

Der richtige Tipp: 1 2 1 2 1 / 2 X X X X 2 2 1 1 2 X X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 8.329,68 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 415,30 Torwette 3. Rang: JP im Topf bleiben EUR 519,12 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 134.256,98

Torwette-Resultate: +:+ 0:+ +:1 1:2 2:1

