LH Mikl-Leitner: Suchen die besten Ideen für die Gemeinden Niederösterreichs

Land NÖ und NÖ Dorf- und Stadterneuerung fördern im Rahmen des Ideenwettbewerbes Projektideen mit insgesamt 150.000 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - In diesem Jahr findet der Ideenwettbewerb der NÖ Dorf- und Stadterneuerung bereits zum 12. Mal statt. Beteiligen können sich Dorferneuerungsvereine und Gemeinden in Niederösterreich mit Projektideen zu den Themen soziales Leben, Stadt- und Ortskernbelebung oder auch Chance der Digitalisierung. Wichtig ist:

die eingereichten Ideen sollen das Zusammenleben in der Gemeinde und der Region verbessern. Beratung und Informationen dazu gibt es über die NÖ.Regional im Web unter www.dorf-stadterneuerung.at.

„Damit unsere Gemeinden am Puls der Zeit bleiben, suchen wir im Rahmen der NÖ Dorf- und Stadterneuerung die besten Projektideen zu den Themen soziales Leben, Stadt- und Ortskernbelebung oder auch Chancen der Digitalisierung. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Niederösterreichs ein, einzureichen und mitzumachen,“ so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Willkommen sind Konzepte und Projekte, die Vereine und Gemeinden entwickeln, planen oder umsetzen. „Wichtig ist für die Jury, dass die eingereichte Idee einen deutlich erkennbaren Mehrwert für ein Dorf oder die Region hat“, so Maria Forstner, Obfrau der NÖ Dorf-und Stadterneuerung.

Der Ideenwettbewerb wurde erstmals 2004 durchgeführt. Im Jahr 2020 stellt das Land Niederösterreich 150.000 Euro für die besten Projekteinreichungen zur Verfügung. Ausgewählte Ideen werden mit bis zu 50 Prozent der zu erwartenden Kosten bzw. mit max. 10.000 Euro gefördert. Interessierte haben noch bis 16. Oktober 2020 Zeit, ihre Projektideen unter www.dorf-stadterneuerung.at einzureichen. Die Preisverleihung ist für Jänner 2021 geplant. Die Finanzierungsschecks zur Realisierung der Ideen werden von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Gewinnerinnen und Gewinnern übergeben.

In einem Webinar informierten die NÖ.Regional alle interessierten Gemeinden und Dorferneuerungsvereine in Niederösterreich, über die Ideenfindung bis zur Einreichung zum Ideenwettbewerb.

Die NÖ.Regional begleitet Gemeinden und Orte von der Beantragung, über die Umsetzung bis hin zur Abrechnung von Projekten im Rahmen der Landesaktionen NÖ Dorf- und Stadterneuerung und motiviert die Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit in Dorf und Gemeinde. BürgerInnenbeteiligung ist den Regionalberaterinnen und Regionalberatern der NÖ.Regional ein zentrales und wichtiges Thema.

