Neues Landpaket: Handelsverband unterstützt im Schulterschluss mit 16 Kooperationspartnern die Belebung des ländlichen Raums

Ausbau der Infrastruktur in strukturschwachen Gebieten im Fokus der bundesweiten Initiative. Damit soll Nahversorgung in 100 österreichischen Gemeinden sichergestellt werden.

Wien (OTS) - Die Ausdünnung von ländlichen Gebieten hat in den letzten Jahren stark zugenommen und viele Gemeinden vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Mit der neuen Initiative "Landpaket" soll dieser Ausdünnung entgegengewirkt und Dörfer bzw. Ortskerne wiederbelebt und gestärkt werden.

"Der österreichische Handel mit 266 Milliarden Euro Umsatz der größte Wirtschaftssektor sowie mit 600.000 Beschäftigten der zweitgrößte Arbeitgeber des Landes. Unsere Händler spenden Lebensqualität, sie sichern die Nahversorgung selbst in entlegensten Regionen mit der europaweit höchsten Filialdichte und stehen damit für gelebte Regionalität. Als Rückgrat der Volkswirtschaft ist uns die Belebung von Stadt- und Ortskernen ein besonderes Anliegen. Daher unterstützen wir das Landpaket aus voller Überzeugung", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

100 Gemeinden profitieren vom Landpaket

In rund 100 Gemeinden Österreichs, die zurzeit über keinen Nahversorger verfügen, soll durch das Landpaket eine Versorgung mit den Grundsäulen Lebensmittelhandel und Post samt Finanzdienstleistungen sichergestellt werden. Weitere Partner, etwa Direktvermarkter, Putzereien, Kaffeehäuser etc, können das Leistungsportfolio punktuell ergänzen.

Damit soll beispielsweise selbstständigen Kaufleuten – die als Post Partner aktiv werden wollen – ein neues Geschäftsmodell angeboten werden. Das Landpaket wird nicht nur die lokale und regionale Nahversorgung sicherstellen, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und damit die Attraktivität der Gemeinden stärken. Menschen mit Beeinträchtigung werden bei der Personalauswahl besonders berücksichtigt.



"Mit gebündelter und geballter Kraft schaffen wir gemeinsam rentable Standorte in den österreichischen Gemeinden. Denn gut kaufen heißt für uns, in Österreich einzukaufen", so Rainer Will.

"Das ist eine große Chance, um den ländlichen Raum lebendiger zu machen, die Lebensqualität zu steigern und Arbeitsplätze nachhaltig abzusichern", ergänzt Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch.

Die Initiative Landpaket wird von folgenden Kooperationspartnern unterstützt:

Österreichischer Gemeindebund

Monopolverwaltung (MVG)

Österreichische Lotterien

Wirtschaftskammer Österreich

Handelsverband

Behindertenanwalt

SPAR

Unimarkt

Nah&Frisch

BILLA

ADEG

Handelshaus Wedl

Handelshaus Kiennast

KASTNER Gruppe

MPREIS

A1

Österreichische Post



