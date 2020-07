Tourneeverschiebung: Schlagerduo FANTASY - DIE GROSSE CASANOVA ARENA TOUR 2021/2022

Am 16.09.2021 wird in Wien mit der PREMIERE die große Tournee gestartet, danach geht es spektakulär weiter: Es folgen 44 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Graz (OTS) - Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben insbesondere den Kultur- und Veranstaltungssektor schwer getroffen und bleiben auch weiterhin deutlich spürbar. Durch entsprechende Verordnungen sind alle Länder von Veranstaltungsverboten bzw. Einschränkungen betroffen, die teilweise bis zum 31. Oktober 2020 gelten. Lockerungen, die den Kultur- und Veranstaltungssektor betreffen, können zurzeit nicht abgeschätzt werden und die Planungs- und Rechtsunsicherheit, die sich daraus ergibt, machte bedauerlicherweise eine Verschiebung und Reorganisation der Tournee des beliebten Schlagerduos auf 2021/2022 unumgänglich.

Bereits erworbene Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit für die neuen Konzerttermine.

Die Verschiebung unzähliger anderer Veranstaltungen brachte es leider mit sich, dass es aus logistischen und terminlichen Gründen trotz intensiver Bemühungen nicht möglich war, für alle Veranstaltungsstätten Ersatztermine zu finden. Wir bedauern zutiefst, dass aus diesem Grund fünf Konzerte in anderen als den ursprünglich geplanten Städten gespielt werden müssen. Bereits gekaufte Tickets für diese fünf Konzerte können für ein anderes Konzert im Rahmen dieser Tournee umgetauscht werden. Alternativ dazu steht Ticketbesitzern die Rückabwicklung via Gutschein zur Verfügung. Dabei wird Ticketinhabern ein Wertgutschein in voller Höhe des Ticketpreises ausgestellt, der für ein beliebiges Event der Leutgeb Entertainment Group eingelöst werden, bzw. im Falle der Nichteinlösung nach dem 31.12.2021 in bar abgelöst werden kann.

Nach der Verschiebung der Termine im Jahr 2020 wird der Auftakt der GROSSEN CASANOVA ARENA TOUR 2020/2021 des Schlagerduos Fantasy nun am Donnerstag, den 16. September 2021 in Wien mit der PREMIERE gefeiert. Danach geht es spektakulär weiter: Es folgen 44 sensationelle Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Seit mehr als 20 Jahren beweisen Freddy Malinowski und Martin Hein, dass die Begriffe Fantasy und Schlagererfolg untrennbar zusammengehören. Nur wenige Künstler verstehen es wie FANTASY, ihre Fans auf eine Reise in eine Phantasiewelt mit ausgelassener Partystimmung, stillen Momenten und Gedanken an Leidenschaft und Liebe mitzunehmen. Großartige Unterhaltung ist bei jedem FANTASY-Konzert garantiert! Das erfolgreiche Schlagerduo sorgt bei seinen einzigartigen Live-Konzerten für ausverkaufte Arenen und ist auch aus den großen TV-Shows nicht mehr wegzudenken. FANTASY hat sich damit definitiv in die erste Reihe der deutschsprachigen Schlagerszene eingereiht. Die Liste der Auszeichnungen und Erfolge, die das Duo mit den spektakulär schönen Bühnenshows aufweisen kann, ist lange: Das Schlager-Duo Fantasy hat in seiner Karriere über zwei Million Tonträger verkauft, unzählige ausverkaufte Konzerte gespielt und vier Alben auf Anhieb an die Spitze der Charts geführt. Mit fünf Nominierungen für den ECHO, drei „Die Eins der Besten“-Awards sowie etlichen Gold und Platin-Auszeichnungen gehören sie zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands.

Ihr elftes Studioalbum 10.000 bunte Luftballons (Verkaufsstart heute 24. Juli 2020) ist ein farbenfroher Mix aus 13 neuen Songs in Sachen Romantik, Freude und Gänsehaut-Atmosphäre und ein weiterer Meilenstein in der grandiosen Erfolgsgeschichte des beliebten Schlagerduos.

Die eingeschworene Fangemeinde von FANTASY darf sich jedenfalls jetzt schon auf DIE GROSSE CASANOVA ARENA TOUR 2021/2022 mit vielen Überraschungsmomenten freuen.

Tickets sind erhältlich bei www.eventim.de (Deutschland), www.oeticket.com (Österreich), www.ticketcorner.ch (Schweiz) und allen offiziellen Vorverkaufsstellen. Alle bereits erworbenen Tickets behalten Ihre Gültigkeit für die Ersatztermine!

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketingleitung

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ leutgebgroup.com

www.leutgebgroup.com