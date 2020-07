Authentix begrüßt David B. Brown als Chief Financial Officer

Addison, Texas (ots/PRNewswire) - Authentix, die Autorität für Authentifizierungslösungen, heißt David B. Brown in seinem Führungsteam willkommen, in dem er die Rolle des Chief Financial Officer innehaben wird. David B. Brown wird für die Integration der Geschäfts- und Finanzstrategie verantwortlich sein, um Authentix' weltweite Präsenz weiter auszubauen und sein Wachstum in Schlüsselmärkten zu steigern. Herr Brown bringt über dreißig Jahre Erfahrung in seine Rolle ein, in der er weltweite Finanz-, Treasury-, Buchhaltungs- und Steueraktivitäten beaufsichtigen wird.

Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Finanzleitung sowohl bei börsennotierten als auch privaten multinationalen Firmen wird er Authentix' Führungsteam in dieser Zeit, in der der Fokus auf schnellem Wachstum liegt, von großem Nutzen sein.

"David blickt auf eine starke Erfolgsbilanz im Umsetzen ergebnisorientierter Strategien und im Beschleunigen von Wachstum bei weltweit aktiven Firmen zurück, und wir sind stolz, ihn im Authentix-Team willkommen heißen zu können", so Kevin McKenna, CEO von Authentix. "Mit der Ernennung von David verfügen wir über ein starkes Management-Team, das unsere Strategie, das Ertragswachstum und die weitere Marktexpansion voranzutreiben, weiter umsetzen kann."

Als erfahrener Finanzexperte begann Herr Brown seine Karriere im Bereich Wirtschaftsprüfung bei PricewaterhouseCoopers. Danach arbeitete er in leitenden Funktionen bei LSG Sky Chefs, Brink's Company, Dresser, Tellabs und zuletzt bei Trillium Flow Technologies. Auch ist er als ein unabhängiger Direktor und Vorsitzender des Prüfungsausschusses für Perma-Pipe International Holdings, Inc. tätig.

Herr Brown erwarb an der University of Texas, Austin einen "Bachelor of Business Administration"-Abschluss in Buchhaltung und ist amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer (CPA) im US-Bundesstaat Texas.

Informationen zu Authentix

Als die Autorität für Authentifizierungslösungen sucht und bewältigt Authentix komplexe Aufgabenstellungen im Bereich Lieferketten. Authentix bietet hochentwickelte Authentifizierungslösungen für Regierungen, Zentralbanken und kommerzielle Firmen an und stellt damit sicher, dass lokale Wirtschaften wachsen, die Sicherheit von Banknoten gewährleistet ist und kommerzielle Produkte solide Marktchancen haben. Authentix' Partnerschaftsansatz und bewährte Expertise im Sektor ermöglichen proaktive Innovation - helfen Kunden, Risiken zu mindern, um das Ertragswachstum zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Authentix, Inc. hat seinen Stammsitz in Addison, Texas (USA) und unterhält Geschäftsstellen in Nordamerika, Europa, Nahost und Afrika, die Kunden in aller Welt bedienen. Authentix® ist eine eingetragene Marke von Authentix, Inc. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.authentix.com.

Foto - https://mma.prnew swire.com/media/1218385/Authentix_David_Brown.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/429526/Au thentix_Logo.jpg

