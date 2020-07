100 Prozent ökologische Gartenprodukte bequem online bestellen und 10 Prozent sparen

LR Eichtinger: Webshop-Aktion läuft bis Ende August

St. Pölten (OTS/NLK) - In Kooperation mit gartengarten.at bietet „Natur im Garten“ den Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern ein neues Service: Über 100 „Natur im Garten“ zertifizierte Produkte sind einfach und bequem online erhältlich. „Dieser Webshop bietet ausschließlich nachhaltige Gartenprodukte. Von torffreien Bio-Erden über organische Dünger bis hin zu biologischen Pflanzenschutzmitteln gibt es alles, was für das ,grüne Wohnzimmer‘ geeignet ist“, so Landesrat Martin Eichtinger. „Mit den ,Natur im Garten‘-Gütesiegel-Produkten werden garantiert zu 100 Prozent nachhaltige Gartenprodukte gekauft. Auf www.naturimgarten.shop kann aus über 100 zertifizierten Produkten ausgewählt werden und bis 31. August zehn Prozent gespart werden. Die ersten 100 Bestellungen erhalten zusätzlich fünf Euro geschenkt“, betont er.

Unter www.naturimgarten.shop gibt es die passenden Gütesiegelprodukte für die ökologische Nachdüngung im Garten, am Balkon oder auf der Terrasse. Vor allem Fruchtgemüse wie Tomate oder Zucchini braucht jetzt eine gleichmäßige Wasserversorgung, um eine durch Kalziummangel bedingte Blütenendfäule zu vermeiden. Bilden sich an den Früchten am Blütenansatz bereits die typischen braunen Flecken, sollen diese Früchte entfernt und Algenkalk oder kalkhaltiges Gesteinsmehl gestreut werden. Auch alle anderen Gartenpflanzen wollen jetzt in der Hauptwachstumsphase gut versorgt sein, damit sie weiter mit üppiger Blütenpracht und sattem Grün die Menschen erfreuen können. „Sollten Balkonpflanzen schon etwas ‚ausgehungert‘ wirken, können diese mit rasch aufnehmbaren organischen Flüssigdüngern versorgt werden. Stickstoffmangel erkennt man am Gelb werden der älteren Blätter, während die jüngeren noch sattgrün sind“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin von „Natur im Garten“. Wenn bis 31. August 2020 mit dem Gutscheincode NIG2020 bestellt wird, erhalten die Kunden zehn Prozent Rabatt auf den Einkauf. Die ersten 100 Bestellungen, die zudem noch den Gutscheincode NIG5 eingeben, dürfen sich über einen fünf Euro Wertgutschein freuen.

