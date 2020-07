Wiener Gastro Gutschein: Bereits über 10 Millionen Euro abgerechnet

Ludwig/Hanke freuen sich über 300.000 eingelöste Gutscheine

Wien (OTS/RK) - „Wir haben die Aktion ins Leben gerufen, um den Start unserer wichtigen Wiener Gastro-Szene nach dem Lock-Down anzukurbeln und den Wienerinnen und Wiener wieder ein Stück ihrer Lebensqualität zurückzugeben. Es freut mich sehr, dass das Angebot so gut angenommen wird und bereits über 300.000 Gutscheine im Wert von 10 Millionen Euro mit den Wiener Wirten abgerechnet werden konnten. Das ist ein wichtiges Zeichen und wichtige direkte Hilfe für die Wiener Gastronomie“, freut sich Bürgermeister Michael Ludwig.

„Insgesamt stellen wir für die Aktion 40 Millionen Euro bereit. Bis Ende September sind die Gutscheine gültig. Daher mein Appell an die Wienerinnen und Wiener: Gönnen Sie sich mit dem Gutschein bei einem der rund 3.700 teilnehmenden Wirten ein schönes Essen und tun Sie damit sich selbst und unserem Wiener Wirtschaftsstandort etwas Gutes!“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

In der zweiten Juni-Hälfte erhielten 950.000 Wiener Haushalte per Post einen Gastro-Gutschein von der Stadt Wien, den sie bei einem teilnehmenden Betrieb einlösen können, um den Neustart von Kaffeehäusern, Beisln und Restaurants nach der Corona-Sperre anzukurbeln. Ein-Personen-Haushalte haben einen 25-Euro-Gutschein, Haushalte mit mehr Personen einen Gutschein im Wert von 50 Euro bekommen. Bis dato haben sich rund als 3.700 Gastronomie- und Kaffeehausbetriebe in ganz Wien für die Gutscheinaktion angemeldet. 300.000 Gutscheine im Wert von 10 Millionen Euro wurden von den Wienerinnen und Wienern bereits eingelöst.

Von der zweimonatigen Corona-Sperre ist der Gastronomie-Bereich besonders betroffen. Durch das Ausbleiben der Touristinnen und Touristen muss auch langfristig mit Einbußen gerechnet werden. Die Wiener Gastro-Szene umfasst 6.500 Betriebe, die wiederum rund 60.000 Arbeitsplätze in Wien sichern und für 1,4 Milliarden Euro Umsatz sorgen. Die Aktion ist auch ein Dankeschön der Stadt Wien für den Zusammenhalt, die die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner während der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen im Alltag an den Tag gelegt haben.

Auf der Website www.wienergastrogutschein.at können sich alle Wienerinnen und Wiener informieren, bei welchen Betrieben sie ihren Gastro-Gutschein einlösen können. Wiener Gastro-Betriebe können sich hier zudem registrieren, um an der Aktion teilzunehmen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Paul Weis

Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig

+43 1 4000 81846

paul.weis @ wien.gv.at



Berenike Lettmayer

Mediensprecherin Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81219

berenike.lettmayer @ wien.gv.at