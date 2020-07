'Du liebst deine Sneakers mehr als deine Eltern' (FOTO)

Berlin (ots) - Diese Aussage hört Anton*, ein 20-jährige Wiener, der über 20 Paar Sneakers besitzt, von seinen Eltern ständig. Doch ist er damit in der GenZ (bis 24-Jährige) ein Alleinspieler am Sneakers-Feld? Sneakers-Sammeln hört sich für Eltern 'idiotisch' (Zitat) an, aber die Generation zeigt auch, das 53 % in ihrer Freizeit Sport & Fitness betreiben, während sich nur 32 % vorstellen können, einmal eine Bar oder einen Club zu besuchen.

Laut der aktuellsten und einer der größten österreichweit durchgeführten Studien von idealo.at liegt das Interesse an Sneakern bei jungen Österreichern mit 85% sehr hoch, wobei kein Unterschied zwischen Burschen und Mädchen auffällt. Nur 3% sagen, sie würden niemals Sneakers tragen. Als idealo.at die Umfrage in Auftrag gegeben hat, wurde vermutet, dass Sneakers als Statussymbol, ähnlich wie eine teure Uhr, gelten. Doch die Ergebnisse waren anders: 48 % zeigen durch Sneakers, dass sie trendig gekleidet sind, und über 30 % wollen ihre Sportlichkeit unterstreichen. 23 % stärken durch Sneakers ihr Selbstbewusstsein und nur 18 % sehen sie als Statussymbol.

Dieses Ergebnis kam für idealo.at überraschend. Erinnern Sie sich noch an den Turnschuh von früher? Nun heißt er eben Sneakers! Dafür ist er etwas teurer geworden, der gute alte Turnschuh: 27 % geben gerne bis zu EUR150 pro Paar aus, 29 % bis EUR100, und 27 % kennen nach oben kein Preislimit. 61 % finden Sneakers überteuert - kaufen aber trotzdem. Aus diesem Grund hat idealo.at ab sofort für kurze Zeit eine 'Österreichs große Sneakers Aktion', in der auf der Website und App Top Sneakers günstig gekauft werden können.

Die wenigsten wissen, dass man Sneakers auf idealo.at vergleichen kann, und noch weniger, dass sie im Geschäft nach Anprobieren einfach nur den Barcode in der App scannen müssen und der günstigste Preis inkl. Porto aus vielen Ländern in Europa ermittelt wird.

Das macht finanziell einen großen Unterschied, denn immerhin besitzen von der österreichischen GenZ Generation 25 % drei oder mehr Paar Sneakers. Über 17 % kaufen teurere Modelle gebraucht, um Geld zu sparen, anstatt eine App zu verwenden.

Ansonsten ist die GenZ normaler und braver als die Generationen davor. Es gibt überdurchschnittlich viele Social Media Refuser, die sich weigern, Teil eines digitalen sozialen Netzwerks zu werden - der Anteil der über 65-Jährigen in Social Media Netzwerken übersteigt den der 18-24-Jähringen. Die Lieblings-Freizeitbeschäftigung ist Streamen, die bei jungen Frauen sogar bei 80 % liegt. Dicht gefolgt von Sport & Fitness, Urlaub & Reisen, Restaurantbesuche und Kochen.

Und nun raten Sie einmal, wie viel Prozent der GenZ Online Dating betreibt? Es sind lediglich 5,5%. Die GenZ kehrt wieder zu alten Werten zurück, allerdings in ihrer eigenen Art und Weise: Tradition 2.0.

Quelle: Unabhängige Umfrage von idealo Österreich & Kantar mit 800 Befragten Ende Juni 2020, wobei 400 männlich und 400 weiblich waren.

*Name von der Redaktion geändert.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jörg Stampler

joerg.stampler @ idealo.de

+49 176 62435883