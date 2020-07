EANS-News: Semperit AG Holding / Herbert Ortner und Claus Möhlenkamp neu in den Aufsichtsrat gewählt

Wien - Österreich, 22. Juli 2020 - In der 131. Hauptversammlung der Semperit AG Holding wurden Dipl.-Ing. Herbert Ortner und Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) Claus Möhlenkamp neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Mag. Petra Preining wurde als Aufsichtsrätin wiedergewählt. Ihr Mandat ruht derzeit, da sie bis 12. Oktober 2020 interimistisch die Funktion des Finanzvorstands (CFO) der Semperit-Gruppe innehat.

Auch bei allen übrigen Tagesordnungspunkten wurden Beschlüsse gemäß den vorliegenden Beschlussvorschlägen gefasst.

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates, die im Anschluss an die Hauptversammlung stattfand, wurden Dr. Walter Koppensteiner, Vorsitzender des Aufsichtsrates, und Dr. Stefan Fida, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, in ihren Funktionen wiedergewählt.

