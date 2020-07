Sphera erhält von Environment + Energy Leader drei Auszeichnungen als Produkt des Jahres für Nachhaltigkeit und Produktkonformität

Chicago (ots/PRNewswire) - Corporate Sustainability, Life Cycle Assessment und BOMcheck wurden jeweils als Top-Produkt des Jahres ausgezeichnet

Sphera, ein führender Anbieter von IRM-Software (Integrated Risk Management), Daten- und Beratungsdiensten, ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen von Environment + Energy Leader drei Auszeichnungen als Produkt des Jahres erhalten hat.

Die drei Produkte von Sphera, die als Top-Produkt des Jahres ausgezeichnet wurden, sind:

Corporate Sustainability (früher SoFi Software): Mit automatisierten Datenerfassungsfunktionen, marktführenden Berichterstellungstools, erweiterten Planungsfunktionen und der weltweit umfassendsten Quelle für Nachhaltigkeitsdaten macht die Corporate Sustainability-Lösung von Sphera die Offenlegung und das Leistungsmanagement effizient, präzise und einfach.

Life Cycle Assessment (früher GaBi Envision): Jeden Tag verlassen sich über 10.000 Benutzer, einschließlich Fortune 500 -Unternehmen, auf die Life Cycle Assessment-Software von Sphera und renommierte Daten, um den Lebenszyklus ihres Produkts zu modellieren und den ökologischen Fußabdruck, die CO2-Emissionen, den Wasserverbrauch und den Abfall zu reduzieren.

BOMcheck: Diese zentralisierte Blockchain-Datenbank beschleunigt Compliance-Prozesse durch kontinuierliche Überwachung der globalen Stoffvorschriften. Mit BOMcheck können Anbieter ihre Daten sicher in der Datenbank verwalten und Deklarationen in branchenüblichen Formaten herunterladen. Dies spart Zeit und Kosten.

"Unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Unternehmens- und Produktnachhaltigkeit zu verstehen, zu optimieren und zu kommunizieren, ist entscheidend für unsere Mission, eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zu schaffen", sagte Paul Marushka, Präsident und CEO von Sphera. "Wir fühlen uns geehrt, von Environment + Energy Leader für unsere Produkte anerkannt zu werden, die diese Mission erfüllen."

Seit fast einem Jahrzehnt zeichnen die Environment + Energy Leader Product of the Year Awards die Top-Produkte aus, mit denen Nachhaltigkeitsexperten ihre Ziele erreichen können.

Informationen zu Sphera

Sphera schafft eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt. Unsere innovative, cloudbasierte Risikomanagement-Plattform bringt eine beispiellose Menge an Informationen zusammen, was zu vertieften Einblicken über das gesamte Unternehmen hinweg führt. Wir machen Strategien zum integrierten Risikomanagement für den Betrieb einsatzfähig, bauen diese weiter aus und optimieren sie, wodurch Kunden Risiken in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (Environment,

Health, Safety & Sustainability, EHS&S) sowie betriebliches Risikomanagement und Produktverantwortung erkennen, managen und abmildern können.

