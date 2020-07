„Bewusst gesund“: Mikrobiom – so beeinflusst es die Gesundheit

Mikrobiom – so beeinflusst es die Gesundheit

Die Mehrzahl der Zellen in unserem Körper sind Mikroben – winzig kleine, hoch aktive Nützlinge. Etwa 100 Billionen Bakterien leben demnach auf und in unserem Körper, sie ergeben das sogenannte Mikrobiom. Allein auf unserer Haut leben mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde. Die Wechselwirkungen mit der Zusammensetzung des menschlichen Mikrobioms sind daher von außerordentlicher Wichtigkeit für die Funktion und die Gesundheit des Körpers. Das engagierte Ziel eines Grazer Forscherteams ist es, die molekularen Grundlagen, welche dem komplexen Zusammenspiel von Mikrobiom und Organismus zugrunde liegen, zu erforschen. So können zum Beispiel Zusammenhänge zwischen der Ernährung, der Wirkung von Arzneimitteln, dem Einfluss von Zimmerpflanzen und der Zusammensetzung des Mikrobioms nachgewiesen werden. Gestaltung: Andi Leitner.

Präzise Diagnose – moderne MRT erspart Biopsie

Brustkrebs ist mit etwa 5.400 jährlichen Neuerkrankungen die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Aber nicht jeder Knoten in der Brust ist automatisch ein bösartiger Tumor. Erst eine Mammografie und im Notfall eine Biopsie können Gewissheit bringen. Moderne bildgebende Verfahren können den Patientinnen allerdings die oft gefürchtete Biopsie ersparen, da sie mit Hilfe von Kontrastmitteln eine präzise Diagnose ermöglichen, ob ein Knoten in der Brust gut-oder bösartig ist. Dr. Christine Reiler hat eine solche Brust-MRT-Untersuchung begleitet.

Erste Hilfe bei allergischem Schock

Insektenstiche sind in der Regel harmlos. Wird die Stelle rasch gekühlt, bekommt man die unangenehmen Hautreaktionen meist gut in den Griff. Bei Menschen mit einer Insektengiftallergie kann ein Stich durch eine Wespe oder Biene jedoch lebensbedrohlich werden, dann sind spezielle Maßnahmen gefragt. Wie man eine allergische Reaktion erkennt und wie sie sich von einem lebensbedrohenden anaphylaktischen Schock unterscheidet, erklärt Dr. Christian Hilkenmeier, stellvertretenden Chefarzt des Roten Kreuz Tirol.

Entschleunigung – raus aus der Stressfalle

Als Model, Moderatorin und Journalistin führte Regina Kail-Urban über viele Jahre ein anstrengendes, hektisches, ungesundes Leben. Die Folge des ständigen Alltagsstresses waren Verdauungsstörungen, Hautprobleme und unruhiger Schlaf. Vor acht Jahren beschloss die Kärntnerin ihr Leben zu ändern. Sie ließ sich als ganzheitliche Trainerin ausbilden und machte Entschleunigung und aktive Entspannung zu ihrer Lebensphilosophie. Das gelingt ihr mit Hilfe von Techniken wie zum Beispiel Kundalini Yoga, Achtsamkeitsübungen und Meditation – spielerisch, leicht, freudvoll, schnell und direkt in Richtung eines nachhaltigen Lebens. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

„Bewusst gesund“-Tipp: Phosphor

Phosphor ist Bestandteil von Kunstdünger, wird auch gerne in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um Fertigprodukte länger frisch zu halten. Aber Phosphor spielt auch in unserem Organismus eine wichtige Rolle. Das Spurenelement ist am Aufbau von Knochen und Zähnen beteiligt und hilft bei der Umwandlung von Nahrung in Energie. In welchen Lebensmitteln Phosphor enthalten ist und wie sich ein Mangel oder hohe Phosphatwerte zeigen, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Heißer Sommer – kühle Getränke?

Gerade im Sommer ist es essenziell, ausreichend zu trinken. Bei Hitze und damit erhöhter Schweißbildung kann es im Körper schnell zu einem Flüssigkeitsmangel kommen. Schon geringe Defizite verursachen körperliche Beschwerden wie z. B. Konzentrationsstörungen, Übelkeit, Schwindel oder Kopfschmerz. Daher ist es unbedingt erforderlich, mindestens eineinhalb bis zwei Liter Flüssigkeit täglich zu sich zu nehmen. „Bewusst gesund“ informiert, zu welchen Getränken man im Sommer greifen sollte. Gestaltung: Vroni Brix.

