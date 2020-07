Supergrätzl Volkertviertel: Innovation in der Leopoldstadt

Für das Volkertviertel ist ein innovatives Gestaltungsprojekt im öffentlichen Raum geplant. Ziel ist eine höhere Lebensqualität im Grätzl

Wien (OTS) - In der Leopoldstadt startet in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und dem Planungsbüro Florian Lorenz ein neues, innovatives Projekt. Das Volkertviertel soll in einem Bürgerbeteiligungsprozess eine Verkehrsberuhigung und eine daraus resultierende Steigerung der Lebensqualität im städtischen Raum erfahren. Zudem ist das Supergrätzl Volkertviertel ein wichtiges Signal in Zeiten der steigenden Temperaturen aufgrund des Klimawandels.

Das Planungsgebiet wird durch die Taborstraße, Am Tabor, Nordbahnstraße, Mühlfeldgasse und Heinestraße begrenzt. Es handelt sich um ein Grätzl mit dichter Bebauung, gemischter Altersstruktur und großer sommerlicher Hitzebelastung.

„Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität im Straßenraum deutlich zu erhöhen und so einen beträchtlichen Mehrwert für alle Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen. Dabei wird das bereits bestehende Bildungsgrätzl LeoMitte optimal mit einbezogen“, so Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger.

Nach einer Machbarkeitsstudie und einer gründlichen verkehrsorganisatorischen Abklärung im Vorfeld ist ein Auftakt- und Info-Veranstaltung nach den Sommerferien geplant. In weiterer Folge werden in einem mehrere Monate andauernden Prozess die Meinungen der BürgerInnen und der übrigen Stakeholder eingeholt. Ein weiteres Projektziel besteht in der Schaffung von Grundlagen für die Etablierung von weiteren Supergrätzln in der Stadt.

