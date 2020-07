Samtpfoten aus dem TierQuarTier Wien auf Mäusejagd im Elefan-tenhaus im Tiergarten Schönbrunn

„Frida“ und „Pablo“ nach schweren Zeiten glücklich im neuen Zuhause gelandet

Wien (OTS/RK) - Über viele Jahre war Katzendame „Lilly“ Mäusejägerin im Elefantenpark des Tiergartens Schönbrunn. Nach ihrem Tod übernehmen nun Katzendame „Frida“ (3) und Kater „Pablo“ (2) die ehrenvolle Aufgabe im Elefantenhaus.

Sie haben schwere Zeiten hinter sich, wurden sie doch im Mai 2020 in Wien Favoriten gemeinsam mit 10 Kitten in einer Reisetasche ausgesetzt zwischen Autos gefunden. Die verständigte Tierrettung der Stadt Wien brachte die sehr geschwächten und nicht gechippten Samtpfoten ins TierQuarTier Wien. Dort wurden sie aufgepäppelt und an liebevolle Zuhause vermittelt.

Für Frida und Pablo heißt das neue Zuhause Tiergarten Schönbrunn, wo sie sich nun nach Herzenslust austoben können. „Es freut mich jedes Mal, wenn eines der Tiere aus dem TierQuarTier Wien wieder ein schönes Zuhause findet und der Tiergarten Schönbrunn ist mit Sicherheit eine schöne neue Heimat für die Samtpfoten“, freut sich Tierschutzstadträtin Ulli Sima am Mittwoch bei ihrem Besuch im Tiergarten über das Happy End von Frida und Pablo. Nur einer ließ sich für das Foto leider nicht blicken: Pablo. „Während sich Frida am liebsten in der Nähe der Pfleger aufhält, erkundet Pablo bereits den Elefantenpark und ist schon eifrig auf Mäusejagd“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Das TierQuarTier Wien – Tierschutz auf modernster Ebene

Im TierQuarTier Wien – dem Tierschutz-Kompetenzzentrum der Stadt Wien – finden auf 9.700 Quadratmeter bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, ausgesetzte, herrenlose oder abgenommene Hunde, 300 Katzen und einige hundert Kleintiere ein vorübergehendes Zuhause. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut – bis sie auf schöne, neue Plätze vergeben werden. Bislang wurden bereits mehr als 9.200 Tiere an neue Frauchen und Herrchen vermittelt. Wer Interesse an einem neuen tierischen Mitbewohner hat, findet auf www.tierquartier.at alle Schützlinge, die noch auf ein neues Zuhause warten.

