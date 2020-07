Thomas Horak ist erster Gesamtverkaufsleiter bei Almdudler

Wien (OTS) - „Das Almdudler Team freut sich sehr, dass unser langjähriger und geschätzter Kollege Thomas Horak die neu geschaffene Funktion der Gesamtverkaufsleitung übernommen hat“ , präsentiert Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler, die Neuentwicklung des österreichischen Familienunternehmens und erklärt: „In dieser verantwortungsvollen Funktion leitet Thomas Horak nun den nationalen wie internationalen Verkauf. Mit Unterstützung von fünf Teams, die auf die Bereiche Key Account, Außendienst, Deutschland, Business Development und Kundensupport spezialisiert sind, setzt Almdudler einen noch stärkeren Fokus auf Kundenservice.“

Profi im nationalen und internationalen Verkauf

Die Kunden der beliebtesten Limonade Österreichs profitieren durch die Neuorganisation von noch kürzeren Kommunikationswegen und einem Ansprechpartner für alle Verkaufsgebiete. Darüber hinaus kommen sie in den Genuss des langjährigen und umfassenden Erfahrungsschatzes von Thomas Horak, den sich der Vollblut-Sales Director in seiner 8,5-jährigen Tätigkeit bei Almdudler angeeignet hat. Thomas Horak hat bei Almdudler das internationale Geschäft aufgebaut, den Exportanteile des österreichischen Familienunternehmens signifikant ausgebaut und machte Deutschland zum größten Exportland. Der 41-jährige zeichnet sich durch hohes Verständnis für die Wünsche seiner Kunden und langjährige Branchenexpertise aus.

Zusätzliche Synergieeffekte für Almdudler Kunden

„An meiner neuen Funktion schätze ich die Möglichkeit, Erfahrungswerte mit nationalen Kunden nun auch internationalen Almdudler Verkaufsmärkten direkt aus einer Hand anbieten zu können. Durch die Leitung des gesamten Verkaufs können alle Almdudler Kunden nun von den Synergieeffekten der gemeinsamen Betreuung profitieren“ , freut sich Thomas Horak über die Mehrwerte seiner neuen Funktion.

Bevor Thomas Horak das Team von Almdudler verstärkte, war er national und international als Area Manager für die Marke „Carpe Diem“ verantwortlich. Außerdem war er bei Unilever in Paris und im Marketing einer heimischen Brauerei tätig.

Reinhard Korner schlägt neue Wege abseits des Getränkesektors ein

Bisher leitete Reinhard Korner vier Jahre lang den Verkauf auf nationaler Ebene und Thomas Horak verantwortete den internationalen Bereich. Reinhard Korner hat sich nach über zehn Jahren ebenso erfolgreicher Tätigkeit bei Almdudler aus eigenem Antrieb und mit großer Vorfreude dazu entschieden, eine neue Herausforderung außerhalb des Getränkesektors anzunehmen. Wobei es sich dabei genau handelt, möchte Reinhard Korner noch nicht verraten. „Ich wünsche meinem Kollegen Thomas Horak in seiner neuen Funktion alles erdenklich Gute und bin überzeugt davon, dass er die Geschicke mit großer Freude und Leichtigkeit meistern wird“ , wünscht Reinhard Korner, ehemaliger nationaler Verkaufsleiter bei Almdudler, seinem langjährigen Kollegen. Die Übergabe der nationalen Kunden erfolgte in enger gemeinsamer Abstimmung der Beiden, so dass das Know-how über die Kunden und die individuellen Bedürfnisse nahtlos in den Verantwortungsbereich von Thomas Horak übergehen konnten.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

Mehr erfahrt ihr auf almdudler.com



