Nina Hartmann, Dolores Schmidinger und Barbara Balldini bei "Ladies First - Das Sommerkabarett", morgen um 21:20 Uhr auf PULS 24

Unter dem Sendungstitel „Ladies First – Das Sommerkabarett“ bietet PULS 24 den starken und witzigsten Frauen dieses Landes eine Bühne.

Wien (OTS) - Mit „4GAMECHANGERS Roomservice“ startete die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe im Corona-Lockdown eine Bühne für Kunst- und Kulturschaffende. Seit Start im Mai wurden rund 142 Stunden Programm ausgestrahlt und dafür rund 3.500 Tickets verkauft. Weitere Infos unter 4gamechangers.io.



Um auch den starken und witzigsten Frauen dieses Landes eine Fernsehbühne zu bieten, strahlt PULS 24 "Ladies First - Das Sommerkabarett" seit 16. Juli aus. In vier Sendungen erwartet die ZuseherInnen immer donnerstags um 21:20 Uhr jeweils drei Darbietungen der beliebtesten Kabarettistinnen des Landes. In der zweiten Folge geben Nina Hartmann, Dolores Schmidinger und Barbara Balldini ihre stärksten Sprüche zum Besten.



In den nächsten Wochen folgen bei "Ladies First - Das Sommerkabarett":

Aida Loos

Caroline Athanasiadis

Lydia Prenner-Kasper

Erika Ratcliffe

Bildmaterial und weitere Informationen über die Kabarettistinnen unter https://bit.ly/3ePeMEm.



"Ladies First – Das Sommerkabarett"

Am Donnerstag, 23. Juli um 21:20 Uhr auf PULS 24 und im Livestream in der PULS 24 App und auf puls24.at



