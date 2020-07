Anwaltskanzlei launcht mit einem österreichischem Start-up eine App für Vertragsvorlagen

LGP startet zusammen mit dem Start-up „pia prove it all“ die erste mobile App, in der Verträge für alltägliche Rechtsgeschäfte geschlossen werden können.

Wien (OTS) - pia prove it all - so heißt die Applikation, mit der jedermann und jedefrau auf dem Smartphone ab sofort alltägliche Rechtsgeschäfte erstellen und dokumentieren kann. Das Technologie-Start-up "pia prove it all" hat in Zusammenarbeit mit den Rechtsanwälten der Kanzlei Lansky, Ganzger + partner (LGP) Vertragsvorlagen erarbeitet, die durch einfaches Befüllen über das Smartphone zu rechtssicheren Verträgen ausgestaltet werden können. Diese werden anschließend anonym in der Ethereum-Blockchain registriert, wodurch die Originalität des Dokuments bewiesen werden kann. In der App sind unter anderem Vorlagen für einen simplen Kaufvertrag, eine Vollmacht oder einen Gebrauchtwagenkauf, sowie für eine Leihe oder einen WG-Vertrag. Einfache Protokolle wie ein Unfallbericht oder eine Wohnungsübernahme werden ebenfalls angeboten. Der Vorteil dieser technisch neuen Möglichkeit ist, dass auch Fotos, sowie Tonaufnahmen im Protokoll bzw. dem Vertrag zur Dokumentation einbezogen werden können.

Federführend bei diesem Projekt ist LGP Managing Partner und Head of Blockchain and Cryptocurrencies Mag. Ronald Frankl. Der in Wien eingetragene Rechtsanwalt hat sich auf Handels- und Gesellschaftsrecht, internationale Transaktionen, M&A, Private Equity, Venture Capital, Banken und Finanzrecht, Kapitalmarkt- und Börsenrecht sowie regulatorische Verfahren spezialisiert. Ronald Frankl hält regelmäßig Vorträge zu rechtlichen Thematiken rund um die Blockchain. Zusammen mit seinem Team hat er die Gründer des Start-ups, Thomas Szekely, Sascha Mundstein und Mark Schmitt, bei der Erstellung der Vertragsvorlagen, sowie der Gründung des Unternehmens beraten.

pia prove it all wurde als Finalist des Austrian Blockchain Awards, der Auszeichnung für Technologie-Pioniere aus Österreich, nominiert. Das Start-up kann durch sein Konzept durchaus als wegweisend bezeichnend werden: Es bietet all jenen, die nicht wissen, welche Bestandteile ein rechtssicherer Vertrag haben muss, aber auf der sicheren Seite sein wollen, in Österreich nun erstmals die sehr einfache Möglichkeit, einen solchen über eine App zu erstellen und abzuschließen. Die Vorlagen sind in einer Checklisten-Logik ausgestaltet und damit selbsterklärend. Mittels simpler Abfragen werden die User und Userinnen dabei durch die App geführt und können so die Verträge und Protokolle durch die Eingabe ihrer Daten auf ihrem Smartphone erstellen. Die Vertragspartner signieren die Dokumente elektronisch, danach wird die digitale Signatur der Dokumente in der Blockchain mit einem Zeitstempel versehen. Lückenlos und übersichtlich können so zahlreiche alltägliche Rechtsgeschäfte dokumentiert werden. Bezahlt wird mit Credits, die im Appstore bereits ab einem Euro gekauft werden können.

www.proveitall.com

Über LANSKY, GANZGER + Partner (LGP)

Mit mehr als 100 Juristen und Mitarbeitern aus 20 Ländern zählt LANSKY, GANZGER + Partner (LGP) zu den größten international orientierten Rechtsanwaltskanzleien Zentraleuropas. Die Sozietät ist seit Juli 2018 Kooperationspartner von Andersen Global, einem globalen Verbund von Rechtsanwälten und Steuerberatern. LGP ist über die Grenzen Österreichs und der Slowakei hinaus bekannt für die Rechtsvertretung in „prominenten Fällen von öffentlichem Interesse“ (Chambers). Abseits des medialen Rampenlichts berät LGP namhafte Unternehmen und öffentliche Institutionen vollumfänglich im Wirtschaftsleben. Die von Gabriel Lansky und Gerald Ganzger gegründete Sozietät ist an Standorten in Wien (Österreich), Bratislava (Slowakei), Nur-Sultan (vorm. Astana, Kasachstan) und Skopje (Nord-Mazedonien) vertreten und über eine Kooperation mit Andersen Global in weiteren 100 Märkten aktiv. Komplett zweisprachige Teams der Country Desks für die Märkte Afrikas, für Aserbaidschan, China, Deutschland, Italien, Russland / GUS, die Türkei und den Westbalkan / SEE unterstützen Mandanten bei ihren internationalen Aktivitäten mit wirtschaftlicher, juristischer, politischer und länderspezifischer Expertise.

Rückfragen & Kontakt:

Kerstin Pfeisinger

Marketing & PR



Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte GmbH

Collaborating with Andersen Global



A-1010 Vienna, Biberstrasse 5

P: +43 1 533 33 30 5193

M: +43 676 885 33 5210

E: kerstin.pfeisinger @ lansky.at

W: www.lansky.at