Sichere Rückkehr zur Arbeit mit dem neuen berührungslosen Sitzungserlebnis basierend auf drahtloser Ladetechnik von Chargifi

San Francisco und London (ots/PRNewswire) - Die neue berührungslose Sitzungsraumlösung, die Mitarbeitern die Gewissheit eines sicheren Sitzungsorts an einem Arbeitsplatz nach COVID verschafft

Chargifi, der führende Anbieter drahtloser Ladetechnologie mit Cloud-Anbindung hat eine nie dagewesene, berührungslose Sitzungsraumlösung entwickelt, die dafür sorgt, dass Mitarbeiter sich bei der Rückkehr zur Arbeit und der Nutzung gemeinschaftlicher Räume sicherer fühlen. "Chargifi for Rooms" kombiniert eine Statusanzeigeleuchte mit drahtlosem Aufladen, die automatisch Sitzungstechnologien in Gang setzt. Die Lösung ist in führende Sitzungsraumbuchungs- und Planungssoftware integrierbar, um sofort einzuchecken und Aktivitäten wie Videokonferenzen nahtlos zu beginnen.

Ein Beispiel ist die Integration von Chargifi for Rooms in Enovy, einem Anbieter von Arbeitsplatzplattformen, der sich auf die Entwicklung von Tools spezialisiert hat, die den Arbeitsplatz sicherer machen, ohne positives Erleben oder Produktakzeptanz zu opfern. Mitarbeiter, die zum Arbeitsplatz zurückkehren, können saubere und sichere Räume finden und buchen, wenn der grüne Leuchtring anzeigt, dass sie sauber und zur Nutzung verfügbar sind. Nach Ankunft im Sitzungsraum kann der Mitarbeiter einfach sein Smartphone auf einen drahtlosen Ladeplatz legen, um einzuchecken oder den Raum zu reservieren. Dadurch wird simultan eine vorgebuchte Videokonferenz gestartet, um die Sitzung schnell und effizient zu beginnen. Für Raumplaner werden wertvolle Daten über Raumnutzung und -belegung erfasst, was dabei hilft, unbenutzte Räume zur besseren Auslastung freizugeben.

"Chargifi setzt neue Maßstäbe bei der Sitzungsraumbuchung durch die Kombination von berührungslosem Check-in und drahtloser Aufladung. Auf diese Weise schaffen wir ein sicheres, berührungsloses Erlebnis für unsere Kunden und ihre Mitarbeiter bei deren Rückkehr zum Arbeitsplatz. Durch die Integration werden auch Raumnutzungs- und Belegungsdaten für Arbeitsteams erfasst, ohne dass ein weiteres Gerät der Infrastruktur hinzugefügt werden muss", so Matt Harris, Abteilungsleiter Arbeitsplatz & Technologie, Envoy, über den Wert der gemeinsamen Lösung für Mitarbeiter und Raumplaner.

Die globale Pandemie hat Raumplaner vor neue Herausforderungen gestellt und viele Trends beschleunigt, die bereits im Gange waren, wie etwa Mobilität, flexibles Arbeiten und die nahtlosere Nutzung von Räumlichkeiten. Jetzt liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung körperlicher Berührungspunkte und der Sicherstellung klarer Kommunikation gegenüber Angestellten, wann Räume sauber und gebrauchssicher sind.

"Sitzungen müssen sicher, berührungslos und produktiver sein als je zuvor. Weniger Raumkapazität aufgrund sozialer Distanzierung wird die Nachfrage erhöhen, und verlässliche Belegungsdaten von berührungslosem, automatischen Check-in sind der Schlüssel dazu, die Verfügbarkeit sauberer und sicherer Räume zu erhöhen. Unternehmen, die berührungslose Technologie einsetzen, zeigen ihrem Personal, dass sie angemessene Maßnahmen ergriffen haben, um ausgezeichnete Räumlichkeiten bereitzustellen, die die Sicherheit ihrer Mitarbeiter nicht beeinträchtigen", erklärt Dan Bladen, CEO von Chargifi.

Chargifi for Rooms ist jetzt erhältlich und stellt bei Integration mit Ihrer Lieblingssoftware für Raumbuchung und Videokonferenzen eine Komplettlösung im Bereich Tagungsräume dar. Der Chargifi Leuchtring wird im dritten Quartal 2020 erhältlich sein.

Chargifi und Envoy veranstalten am Donnerstag, dem 6. August ein Webinar zum Thema berührungslose Sitzungen mit dem Titel "How to enable a COVID-Safe touchless meeting experience", um die aktuellen Herausforderungen für Raumplaner zu besprechen und vorzustellen, wie diese einzigartige Lösung Mitarbeiter beruhigen kann, indem sie sichere, effizientere Sitzungsräume schafft. Melden Sie sich hier zur Teilnahme an: chargifi.com.

Für einen einfachen Start mit Chargifi for Rooms + Envoy erhalten Sie bis zu 10 KOSTENLOSE Envoy Rooms-Lizenzen mit jedem Chargifi-10er-Pack.

Informationen zu Chargifi

Der Arbeitsplatz der Zukunft zeichnet sich durch berührungslose und dynamische Arbeitsmuster aus. Angestellte müssen sicher und die Arbeit flexibel sein. Stromversorgung rundum ist ein Muss.

Chargifi ermöglicht das Skalieren einer smarten, drahtlosen Stromversorgung am modernen Arbeitsplatz, die weit über das einfache Aufladen Ihres Mobilgeräts hinausgeht. Unsere Lösung sorgt für ein sicheres, berührungsloses Raumerlebnis mit bequemer Stromzufuhr.

Die Raumnutzungsanalytik von Chargifi hilft Raumplanern dabei, durch ein besseres Verständnis von Verhaltensweisen mehr aus ihren Räumlichkeiten herauszuholen. Dies wiederum beeinflusst Arbeitsmuster und Reinigungsplanung, damit Ihre Mitarbeiter sich ihrer Sicherheit und ihres Wohlbefindens am Arbeitsplatz gewiss sein können. Jeder Berührungspunkt zeigt Benutzer, die in Räumlichkeiten miteinander interagieren, was das Arbeitserlebnis und die Effizienz beim Optimieren teurer Immobilien steigert.

