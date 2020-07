SPÖ-Schmid ad VP-Wöblitsch: Gratulation und hoffe auf gute Zusammenarbeit!

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender hofft, in Wölbitsch einen Bündnispartner zu finden

Wien (OTS/SPW) - „Seitens der SPÖ-Hietzing gratuliere ich Markus Wöblitsch zu seinem Antritt als Wahlkreis-Spitzenkandidat für den Gemeinderat. Ich hoffe auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit“, kommentierte der Hietzinger SPÖ-Bezirksparteivorsitzende, Gerhard Schmid, am Dienstag die Personalie.****

„Hietzing braucht frischen Wind. Ich bin optimistisch, in Wölbitsch einen Bündnispartner gegen den kleingeistigen Provinzialismus zu finden, der die Entwicklung und Modernisierung des Bezirks leider seit langem hemmt“, unterstrich Schmid.

„Grundsätzlich sind ein offenes kulturelles Klima und Tradition keine Gegensätze. Aber unsere Gesellschaft braucht mehr Impulse für Toleranz und Humanität genauso wie für Ökologie und Beschäftigung. Das ist gerade in der jetzigen Krise dringend notwendig. Wir müssen soziale Verantwortung für die Menschen aller Generationen übernehmen, das gute Miteinander fördern und in der jetzigen Krise kräftige Konjunkturimpulse setzen. Ich würde mich freuen, wenn ich dafür in Wölbitsch einen Partner finde“, betonte Schmid. (Schluss) tr

