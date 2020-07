NEOS zu Maskenpflicht: Inszenierung statt evidenzbasierter Maßnahmen

Gerald Loacker: „Es ist unverständlich, warum die Einführung der ‚Ampel‘ und der regionalen Maßnahmen so lange dauert.“

Wien (OTS) - „Bei der Regierung heißt es offensichtlich ‚Inszenierung statt evidenzbasierter Maßnahmen‘: Gleich vier Regierungsmitglieder und tagelange Ankündigungen der Ankündigungen brauchte es, um eine neue Maskenpflicht zu verkünden, die in Supermärkten, Banken und Post gilt, offenbar aber nicht in anderen geschlossenen Räumen. Das widerspricht jeder wissenschaftlichen Evidenz, ist verwirrend und entgegen der angekündigten Pläne, regionale Maßnahmen setzen zu wollen,“ so NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker zur bundesweiten Maskenpflicht. „Jetzt bekommen ganze Bezirke ohne einen einzigen COVID-Fall neue Vorschriften. Beim viel beschworenen Ampel-System - das viele andere Länder längst eingeführt haben, in Österreich aber offenbar monatelang dauert - regionalen Maßnahmen oder einer bundesweiten, koordinierten Teststrategie geht aber nichts weiter. Stattdessen kommt wieder eine bundesweite Maskenpflicht unabhängig von den Infektionszahlen.“

Generell pocht Loacker auf die Eigenverantwortung der Menschen: „Bürgerinnen und Bürger können eigenverantwortlich entscheiden, wann sie in geschlossenen Räumen, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Schutz tragen.“

„Gerade die Tests müssen schneller und unbürokratischer passieren, auch Kontaktpersonen ersten Grades müssen getestet werden. Nur so können wir Cluster und Hotspots rasch identifizieren und regional reagieren“, zeigt der Gesundheitssprecher auf. Anfragebeantwortungen von NEOS belegen allerdings, dass die Regierung hier in der Beschaffung und Ausführung der Tests in einem absoluten Blindflug unterwegs ist. „Hier weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Ohne eine echte, flächendeckende, koordinierte Teststrategie sind alle anderen Maßnahmen nur Symptombekämpfung – auch die Maskenpflicht.“

