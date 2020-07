Corona – Kucher begrüßt Ausweitung der Maskenpflicht, kritisiert Fehlen eines Gesamtkonzepts

SPÖ fordert seit Wochen zentrale Koordination und klare Spielregeln

Wien (OTS/SK) - Begrüßt wird von SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher, dass die Regierung erneut den Vorschlägen von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner folgt und die Maskenpflicht ausweitet. „Aber nach drei Monaten Zeit sind die Menschen in Österreich noch immer mit einem Fleckerlteppich und Stückwerk an verschiedenen Regeln konfrontiert. Es gibt noch immer kein Gesamtkonzept“, stellte Kucher zu den heutigen Ankündigungen der Regierung fest. Es mache überhaupt keinen Sinn, dass auf eine ähnliche Situation in Oberösterreich anders reagiert wird als in Vorarlberg. ****

Kucher plädiert daher einmal mehr für zentrale Vorgaben als Grundlage für lokale Entscheidungen in den Bundesländern und für ein schnelleres und umfassenderes Vorgehen bei den Testungen sowie eine rasche Rückverfolgung aller - auch asymptomatischer – Kontaktpersonen. Dazu bräuchte es aber eine zentrale Krisenkoordination, „ein Manko, auf das die SPÖ seit Beginn der Krise hinweist“, so Kucher.

Für diese heutigen Ankündigungen hätte es das peinliche Schauspiel von Kanzler Kurz, dass das ganze Land darauf warten muss, bis er aus Brüssel zurück ist, nicht gebraucht. „Das alles nur, weil er Anschober nicht alleine die Bühne überlassen will. Die Gesundheit der Bevölkerung muss wichtiger sein als Inszenierung, PR und Selbstdarstellung“, so Kucher. „Jetzt ist jedenfalls wichtig, die Zeit bis Herbst zu nützen und Österreich optimal vorzubereiten, wenn im Herbst die Fallzahlen noch stärker ansteigen sollten“, fordert Kucher. (Schluss) bj/sl



