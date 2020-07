Jetzt anmelden: Die A-COMMERCE DAYS 2020 powered by CRIF

Wien (OTS) - Der diesjährige A-COMMERCE Day wird in digitaler Form, als 3-tägige grenzüberschreitende Multichannel-Konferenz, von 6. bis 8. Oktober 2020 veranstaltet. CRIF unterstützt das Event als wichtiger Partner und tritt mit dem neuen Österreich Office am Austria Campus in Wien zudem als Host auf. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist dieses Jahr kostenlos.

Die vergangenen Monate haben mehr denn je gezeigt, wie wichtig die Themen Digitalisierung und digitale Vernetzung geworden sind. Aufgrund der aktuellen Umstände rund um COVID-19 haben A-COMMERCE und CRIF entschieden, den diesjährigen A-COMMERCE Day in digitaler Form, als 3-tägige grenzüberschreitende Multichannel-Konferenz, zu veranstalten. „The Digital E-Commerce Experts Conference“ bietet den TeilnehmerInnen von 06. bis 08. Oktober 2020 täglich ein flexibles und abwechslungsreiches Rahmenprogramm über fünf Stunden hinweg. Wie in den vergangenen Jahren wird es eine Keynote-Stage geben, auf der Onlinehändler von ihren Erfahrungen berichten sowie über Erfolge, Chancen und Herausforderungen des täglichen Onlinegeschäfts sprechen. Schauplatz ist dabei das neue Österreich Office von CRIF am Austria Campus in 1020 Wien, von dem aus die Vorträge der Keynote-Stage live gestreamt werden. Das Thema Networking ist ein wichtiger Bestandteil der A-COMMERCE Days – auch im virtuellen Format. Im Rahmen des Formats wird es daher virtuelle Ausstellerflächen geben, die die Möglichkeit zur direkten Interaktion bieten.

Anmeldung: https://www.a-commerce.at/day/

