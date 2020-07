ORF III am Mittwoch: „Leben im Gailtal“ in „Heimat Österreich“, „Land der Berge“-Doppel in Kärnten, Süd- und Osttirol unterwegs

Außerdem: „Wilsberg: Der Betreuer“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 22. Juli 2020, lädt „ORF III LIVE“ um 8.00 Uhr wieder zum „Evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“.

Das Hauptabendprogramm von ORF III führt in einer Erkundungstour nach Kärnten, Ost- und Südtirol. Zunächst zeigt „Heimat Österreich“ das „Leben im Gailtal“ (20.15 Uhr). Gestalter Martin Vogg porträtiert die Region und die Menschen, die hier oft schon seit Generationen verwurzelt sind.

Die „Land der Berge“-Dokumentation „Auf die Almdörfer in Süd- und Osttirol“ (21.05 Uhr) führt anschließend von Heilig Geist im Ahrntal über die Bruggeralm nach Rain und von dort über die Grenze nach Österreich. Danach besucht „Land der Berge“ noch die „Bergbauern in den Hohen Tauern“ (21.55 Uhr).

Zum Abschluss des Abends sorgen eine verwirrte Verlegerwitwe und eine Leiche in der „Wilsberg“-Folge „Der Betreuer“ (22.25 Uhr) aus dem Jahr 2016 für Krimispannung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at