Stefan Raab baut Tax Technology-Abteilung bei PwC Oberösterreich auf

Linz (OTS) -

Steuerexperte Stefan Raab (34) wechselte mit 1. Juli 2020 zu PwC Oberösterreich, um dort den neuen Geschäftsbereich Tax Technology aufzubauen.

Mag. Stefan Raab stieg mit Anfang Juli in das Beratungsunternehmen ein und übernimmt den Aufbau der Abteilung Tax Technology am Standort Linz. Als Teil des Tax Teams in Oberösterreich und in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Tax Technology Team in Wien wird Raab Klienten in Fragen des nationalen und internationalen Steuerrechts beraten, all das im Kontext neuer technologischer Möglichkeiten wie Datenanalyse, künstlicher Intelligenz und Automatisierung.

Der gebürtige Oberösterreicher gilt mit seiner zwölfjährigen Erfahrung in der Steuerberatung als engagierter und bestens vernetzter Experte auf seinem Gebiet. Unter anderem war Raab Referent für Steuerpolitik bei der Industriellenvereinigung und von November 2015 bis Juli 2016 als Referent für Finanzverwaltung und Steuerpolitik im Kabinett von Finanzminister Dr. Johann Georg Schelling tätig. Der studierte Betriebswirt ist Autor zahlreicher Fachartikel und veröffentlicht laufend Beiträge zu nationalen und internationalen Steuerthemen in Fachzeitschriften.



Über PwC

Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen – das sehen wir bei PwC als unsere Aufgabe. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 157 Ländern. Mehr als 276.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen weltweit qualitativ hochwertige Leistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr auf www.pwc.at.



„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Rückfragen & Kontakt:

PwC Österreich

Barbara Lang

Corporate Communications

Tel.: +43 676 833775104

barbara.lang @ pwc.com