Festival „Glatt & Verkehrt“ heuer „in nuce“

Open-Air-Konzerte und Tafelmusik ab 22. Juli in Krems

St. Pölten (OTS/NLK) - Coronabedingt „in nuce“ präsentiert sich heuer das Festival „Glatt & Verkehrt“, das von morgen, Mittwoch, 22., bis Sonntag, 26. Juli, jeweils ab 19.30 Uhr fünf Open-Air-Konzerte mit reduzierter Besucherkapazität bei den Winzern Krems sowie an drei Tagen mittags Tafelmusik im Wirtshaus Salzstadl umfasst.

Unter den Künstlern, die allesamt schon für das ursprünglich Line-up geplant gewesen wären, finden sich der Pop-Soul-R&B-Sänger Lou Asril, der gemeinsam mit The Space Choir morgen, Freitag, 22. Juli, zur Eröffnung eine Auftragsarbeit zur Uraufführung bringen wird, die slowakische Roma-Jazz-Band Bashavel mit ihrem Österreich-Debüt am Donnerstag, 23. Juli, die britische Akkordeonistin, Tänzerin und Sängerin Hannah James mit ihrem Quartett und einer weiteren Uraufführung am Freitag, 24. Juli, Adele Neuhauser und das Trio Edi Nulz, die am Samstag, 25. Juli, unter dem Motto „Stephen Fry – Mythos. Was uns die Götter heute sagen“ zu einer Reise durch die Welt antiker Mythen einladen, sowie Alex Miksch mit der Uraufführung seiner Krems-Hommage „Mit ana Toschn voi Krems“ am Sonntag, 26. Juli.

Ergänzend gibt es im Wirtshaus Salzstadl jeweils ab 12.30 Uhr am Freitag, 24. Juli, kammermusikalischen Stubnblues mit Willi Resetarits, am Samstag, 25. Juli, Tafelmusik mit der iranisch-österreichischen Musikerin Golnar Shahyar sowie am Sonntag, 26. Juli, ein kleines Geigen-Fest mit den Ausseer Geigern geben.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/90 80 33 und www.glattundverkehrt.at.

