Schallmeiner/Grüne zu Dachverband: HIV-Prävention ausbauen statt streichen

Wien (OTS) - Der Dachverband der österreichischen Gesundheitskassen will die bisher veranschlagten 50.000,— Unterstützung für HIV-Präventionsarbeit dem Vernehmen nach streichen. Dieser Plan stößt bei den Grünen auf Unverständnis, ebenso ist die Begründung für diesen Schritt für den Grünen Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner nicht nachvollziehbar. Schallmeiner dazu wörtlich: „Angesichts von 400 bis 500 HIV-Neuinfektionen pro Jahr kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mittel nicht benötigt werden, so wie dies vom Dachverband dargestellt wird. Im Gegenteil glauben wir Grüne, dass es mehr an Präventionsmittel vor allem aus den Budgets der Gesundheitskassen braucht. Jeder hier investierte Euro hilft mit, HIV-Infektionen zu verhindern. Das wiederum bedeutet weniger Leid genauso wie es weniger Folgekosten für die Gesundheitsversicherungen bedeutet.“

Die Grünen hoffen daher nicht nur auf ein Einlenken des Dachverbandes und eine erneute Vereinbarung über eine Kooperation zwischen Versicherungen und Aidshilfe, sondern auch auf eine Aufstockung der Mittel. Schallmeiner dazu abschließend: „Prävention ist unsere wirksamste Waffe gegen HIV. Nutzen wir sie.“

