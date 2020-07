ÖVP-Melchior ad EU-Sondergipfel: Großartiges Verhandlungsergebnis für Österreich durch Bundeskanzler Kurz

Österreichs Forderungen in Brüssel durchgesetzt – Rabatt sogar vervierfacht

Wien (OTS) - „Dass die tagelangen Verhandlungen in Brüssel zu einem derart großartigen Ergebnis geführt haben, ist eine höchst erfreuliche Nachricht für die gesamte Europäische Union und insbesondere Österreich. Denn es ist unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz zu verdanken, der die österreichischen Forderungen erfolgreich durchgesetzt hat und in langwierigen Verhandlungen den Budgetrabatt Österreichs somit gleich vervierfachen konnte. Das neue EU-Budget sowie der Wiederaufbaufonds gegen die Folgen der Corona-Pandemie spiegeln Österreichs Interessen in deutlichem Ausmaß wider“, zeigt sich der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, höchsterfreut über den Erfolg des tagelangen Verhandlungsmarathons am EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs.

Die gesamte Europäische Union profitiere langfristig vom Verhandlungserfolg der sparsamen Vier, so Melchior: „Die drohende Schuldenunion wurde abgewendet und gleichzeitig sichergestellt, dass die EU voll handlungsfähig in die Zukunft schreitet. Mit dem neuen Budget und dem ausverhandelten Wiederaufbaufonds wird der Grundstein dafür gelegt, dass die Europäische Union wichtige Schritte setzen kann, um die Coronakrise gemeinsam zu bewältigen.“

