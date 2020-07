Korosec: Stadt Wien hat dringenden Handlungsbedarf bei Corona-Prämie

Zahlreiche Bundesländer haben Prämie bereits bezahlt – Wien hinkt nach

Wien (OTS) - Während der Corona-Krise waren es vor allem Ärzte und das Pflegepersonal, die am meisten gefordert wurden. Zum Dank für Ihren Einsatz wurde eine sogenannte Corona-Prämie versprochen. In zahlreichen Bundesländern wurde diese auch bereits ausbezahlt – nur in Wien nicht.

„Das Gesundheitspersonal hat während der Corona-Krise unglaubliches geleistet. Dass nun genau dieses Engagement von der Stadt Wien nicht wertgeschätzt wird und die Stadtregierung noch immer keine Anstalten macht, die Prämie auszuzahlen zeigt die falschen Prioritäten von Rot-Grün“, so Ingrid Korosec, Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien. Sie unterstreicht die Kritik von Wolfgang Weismüller - Obmann der Kurie der angestellten Ärzte und Vizepräsident der Wiener Ärztekammer - dass die Stadt offenbar versucht, die entsprechenden Beschlüsse auf die lange Bank zu schieben. „Die Stadtregierung ist jetzt aufgefordert, eine angemessen Auszahlung dieser Prämie einzuleiten, damit die Ärzte und Pflegekräfte endlich den Dank erhalten, der ihnen gebührt“, betont Korosec abschließend.

