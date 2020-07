Constantin Television dreht neue ZDF-Serie "Kanzlei Berger" (AT) (FOTO)

München (ots) - Seit wenigen Tagen entsteht in Landsberg am Lech eine humorvolle Anwalts- und Familienserie für das ZDF: Eva-Maria Reichert und Nele Kiper spielen in "Kanzlei Berger" (Arbeitstitel) die Schwestern Caro und Niki, die beide, der Familientradition folgend, Juristinnen geworden sind. Nicht immer ein Herz und eine Seele, sind für die beiden jede Menge Schwierigkeiten im "Familienbetrieb" vorprogrammiert. In weiteren Hauptrollen stehen Sissi Perlinger und Robert Giggenbach als Eltern Berger sowie Nik Felice als Caros Lebensgefährte und Martin Gruber als Nikis Affäre vor der Kamera. Regie bei den zwölf Folgen der Vorabendserie führen Gero Weinreuter, Kerstin Ahlrichs und Kai Meyer-Ricks. Die Drehbücher stammen von Marlene Schwedler, Klaus Rohne, Felicitas Sieben, Michal Birbaek und Lasse Nolte.

Ein Herzinfarkt mitten in einer Verhandlung führt dazu, dass Niki Berger (Nele Kiper) in der Landsberger Familienkanzlei einspringen und ihre Schwester Caro (Eva-Maria Reichert) unterstützen soll, bis Karl-Heinz Berger (Robert Giggenbach) wieder auf dem Posten ist - immerhin geht es um Vaters wichtigsten Mandanten, der gerade Umgang mit seinem Kind einklagt. Die beiden ungleichen Schwestern, ein Leben lang schon Konkurrentinnen, geraten schon bei den Vorbereitungen für den Termin mit ihrem Mandanten aneinander. Doch wenn es hart auf hart kommt, können sich die rechtschaffene Caro und die taffe, manchmal auch skrupellos geschäftstüchtige Niki aufeinander verlassen - zu hundert Prozent. Allerdings ahnt niemand, dass Niki ihre Zulassung verloren hat und eigentlich nicht mehr als Anwältin arbeiten darf.

"Kanzlei Berger" (Arbeitstitel) ist eine Auftragsproduktion der Constantin Television, Produzent ist Markus Schmidt-Märkl, Producer ist Götz Marx. Die verantwortliche Redaktion im ZDF haben Axel Laustroer und Christof Königstein, Die Dreharbeiten in Landsberg am Lech sowie im Anschluss in München und Umgebung dauern voraussichtlich bis Mitte November 2020, die Sendetermine stehen noch nicht fest

