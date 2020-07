Shanghai Electrics SEunicloud-Plattform gewinnt weltweit ersten Industrial Intelligence Award auf WAIC 2020

Schanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric (SHA:601727/HK:02727) gab heute bekannt, dass ihre SEunicloud-Plattform auf dem 2020 World Artificial Intelligence Conference (WAIC) Summit den weltweit ersten Preis für Industrial Intelligence gewonnen hat. Die Plattform wurde mit dem "Zhan Lu"-Preis in der Kategorie Best Service ausgezeichnet. Die WAIC 2020 fand am 9. Juli 2020 in der Golden Hall des Shanghai Expo Center statt. Der Preis wurde von Forbes China und dem Global Industrial Intelligence Summit ins Leben gerufen, um Erfolge in der weltweit ausgerichteten Industrial Intelligence auszuzeichnen.

Huang Ou, stellvertretender Sekretär und Präsident des Parteigremiums der Shanghai Electric Group merkte an: "Zukünftig wird Shanghai Electric die SEunicloud-Plattform weiter entwickeln und die Servicemodell-Industrie-Internet-Plattform in der Region des Jangtse-Delta, innerhalb des Landes und sogar in der ganzen Welt verbessern."

Das diesjährige Ereignis wurde durch das Komitee des World Artificial Intelligence Congress organisiert und u. a. durch das China Institute of Information and Communication und die Industrial Internet Industry Alliance mitveranstaltet. Der Summit konzentrierte sich auf die Themen "Innovation, Integration und Aufbau der Zukunft der intelligenten Industrie". Zum Programm gehörten das Teilen der technologischen Grenzen der industriellen Blockchain, industrielle Big Data und Industrieplattformen für das industrielle Internet sowie das Erforschen neuer Modelle der Finanzierung von Industrieketten des industriellen Internets.

Eines der Hauptthemen des WAIC 2020 war der Aufbau einer neuen ökologischen Struktur für das industrielle Internet. Hierzu und in der Hoffnung, die Evolution ihrer Arbeit zu beschleunigen, hat Shanghai Electric SEunicloud, die Plattform für digitale Lösungen des Unternehmens, aktualisiert. Die Plattform ermöglicht den intelligenten Betrieb von Windkraftanlagen, den Betrieb von Fernwärmekraftwerken, die Wartung von Werkzeugmaschinen sowie die Speicherung und Verteilung von Energie. Mithilfe der SEunicloud bietet Shanghai Electric effiziente Lösungen, u. a. Problemlösung, Betrieb, Wartung und Energieplanung aus der Ferne, um den Bedarf in verschiedenen Szenarien zu decken.

Die SEunicloud-Plattform verfügt außerdem über eine intelligente Lösung für Lieferketten, die dazu entwickelt wurde, die Produktion in der Fabrik direkt mit der Kraftwerksnachfrage abzustimmen. Die DES-PSO-Lösung für Energieplanung der Plattform verfügt über Funktionen für Design und Planung, Investmentanalyse und Risikobewertung. Hierdurch haben die Kunden die Möglichkeit, die finanzielle Tragfähigkeit großer Projekte zur Energieerzeugung auszuwerten, bevor deren Bau vergeben wird. Die E-Commerce-Lösungskomponente der Plattform von Shanghai Electric ist eine ist eine Komplettlösung, die mit Ersatzteilen, Wartungsleistungen, Transformationsoptimierung und weiteren Leistungen ausgestattet ist. Hierdurch wird die Online-Lieferung von mehr als 22.000 Ersatzteilprodukten und 70 Standard-Reparaturpaketen gefördert, die alle fast zum Fabrikpreis verfügbar sind.

Der Summit kündigte außerdem den offiziellen Start des Industry-Finance Integration of Industrial Internet Program an. Nachdem das Konsortium aufgestellt wurde, wird Shanghai Electric den gemeinsamen Aufbau einer öffentlichen Dienstleistungsplattform für die industrielle Internet-Finanzierung fördern und ein vertrauenswürdiges, interoperables und koordiniertes industrielles Internet-Finanzsystem aufbauen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216081/Huang_Ou_Shanghai_Electric_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

