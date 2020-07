NEOS zu Maskenpflicht: Umsetzung regional differenzierter Maßnahmen muss vorgehen

Gerald Loacker: „Um dem Virus Einhalt gebieten zu können und Cluster schnell zu identifizieren, muss vor allem eines passieren: testen, testen, testen!“

Wien (OTS) - Kritisch sieht NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker die Wiedereinführung der allgemeinen Maskenpflicht: „Nachdem die Regierung ein Ampelsystem mit regional differenzierten Maßnahmen angekündigt hat, soll jetzt doch wieder eine bundesweite Maskenpflicht unabhängig von den tatsächlichen Infektionszahlen beschlossen werden und das ohne jegliche wissenschaftliche Evidenz. Insbesondere die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Supermärkten wäre nicht durch wissenschaftliche Evidenz zu erklären. Kein Cluster ist auf einen Supermarkt zurückzuführen.“ Stattdessen fordert Loacker, die regional differenzierten Maßnahmen umzusetzen, wie sie die Regierung auch angekündigt hat. Das sei für die Bevölkerung auch nachvollziehbar, so der NEOS-Gesundheitssprecher. Generell pocht er auf die Eigenverantwortung der Menschen: „Bürgerinnen und Bürger können eigenverantwortlich entscheiden, wann sie in geschlossenen Räumen, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Schutz tragen.“

„Ohne umfassende Teststrategie bleibt Österreich im Blindflug“

„Um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen, muss die Regierung endlich eine ordentliche Teststrategie umsetzen. Die Tests müssen schneller und unbürokratischer passieren, auch Kontaktpersonen ersten Grades müssen getestet werden. Nur so können wir Cluster und Hotspots schnell identifizieren und regional reagieren“, zeigt Loacker auf. Anfragebeantwortungen von NEOS belegen allerdings, dass die Regierung hier in der Beschaffung und Ausführung der Tests in einem absoluten Blindflug unterwegs ist. „Hier weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Ohne eine echte, flächendeckende, koordinierte Teststrategie sind alle anderen Maßnahmen nur Symptombekämpfung.“

„Inszenierung über Klarheit für die Bevölkerung“

Dass die Entscheidung über die Maskenpflicht heute erneut verschoben wurde, ist für Loacker nicht nachvollziehbar. „Schon heute stehen Details zu den Regierungsplänen in allen Tageszeitungen – warum müssen die Österreicherinnen und Österreicher auf Klarheit warten? Offenbar nur, damit sich der Bundeskanzler morgen bei einer Pressekonferenz wieder abfeiern lassen kann. Hier zeigt sich wieder einmal das Motto von Türkis-Grün: ‚Show, Show, Show‘ statt ‚testen, testen, testen‘ und nachvollziehbarer Maßnahmen.“

