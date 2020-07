Lotto: Vierfachjackpot – jetzt geht es um 5 Millionen Euro

Tiroler und Steirer knackten Joker Jackpot und gewannen je 232.800 Euro

Wien (OTS) - Zum vierten Mal in Folge hat es am Sonntag keinen Sechser gegeben, und damit wartet am Mittwoch ein Vierfachjackpot mit rund 5 Millionen Euro Gewinnsumme. Aber wenn es ein „Gesetz der Serie“ gibt, oder aber auch, wenn „aller guten Dinge drei“ sind, dann wird aus diesem Vierfachjackpot ein Sechsfachjackpot. Warum? Nun, weil es der dritte Vierfachjackpot heuer ist, und sich die ersten beiden jeweils zu einem Sechsfachjackpot weiterentwickelt hatten.

Fünf Spielteilnehmern aus fünf verschiedenen Bundesländern gelang ein Fünfer mit Zusatzzahl und damit ein Gewinn von jeweils mehr als 33.800 Euro. Ein Tiroler, ein Kärntner, ein Nieder- und ein Oberösterreicher waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Wiener kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Auch die LottoPlus Ziehung endete ohne Sechser. Die Gewinnsumme kam wieder den Fünfern zugute, wo sich nun 66 Spielteilnehmer über knapp 7.000 Euro freuen dürfen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 400.000 Euro.

Joker

Den Jackpot beim Joker teilten sich zwei Spielteilnehmer. Ein Tiroler und ein Steirer hatten jeweils die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen, und das Kreuzchen beim „Ja“ zum Joker ist nun jeweils rund 232.800 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Juli 2020

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.661.597,27 – 5,0 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 33.814,60 146 Fünfer zu je EUR 1.263,30 421 Vierer+ZZ zu je EUR 131,40 6.443 Vierer zu je EUR 47,70 9.939 Dreier+ZZ zu je EUR 13,90 105.189 Dreier zu je EUR 5,20 327.882 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 11 16 32 41 45 Zusatzzahl 21

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Juli 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 66 Fünfer zu je EUR 6.904,40 3.500 Vierer zu je EUR 22,00 59.928 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 05 14 26 40 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Juli 2020

2 Joker EUR 232.764,00 21 mal EUR 8.800,00 128 mal EUR 880,00 1.237 mal EUR 88,00 13.085 mal EUR 8,00 128.079 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 8 3 3 6 9

