NEOS Wien/Ornig: Wien muss Clubkultur retten!

Markus Ornig: „Wiener SPÖ darf sich nicht auf den Bund ausreden!“

Wien (OTS) - Erstaunt reagiert NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig auf Forderungen der Wiener SPÖ an den Bund, ein Rettungspaket für die Nachtwirtschaft zu schnüren: „Dass die Wiener SPÖ sich plötzlich um die Nachtwirtschaft Sorgen macht, ist kurios: Bisher hat Rot-Grün alle NEOS-Anträge zu Rettungspaketen für die Clubs, Bars und Veranstalter rigoros abgelehnt!“

Ornig warnt vor weiterer Untätigkeit der Wiener Stadtregierung: „Für viele Betreiber ist es jetzt schon 5 nach 12 – wenn wir nicht wollen, dass die Bar- und Clubszene in Wien nachhaltig zerstört wird, müssen wir jetzt handeln und den Unternehmen massiv unter die Arme greifen. Unsere Vorschläge liegen am Tisch und können sofort umgesetzt werden. Die Wiener SPÖ regiert in dieser Stadt – sie braucht nicht ständig die ganze Verantwortung auf den Bund schieben.“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu