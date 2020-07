Meidling: Anmelden zum Sommerkonzert im Kral-Saal

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung des Vereins „Meidlinger Kulturkreis“ gastiert am Mittwoch, 5. August, die Schlagersängerin „Renate“ im „Ferdinand-Kral-Saal“ (12., Hufelandgasse 2). Um 18.30 Uhr beginnt der Abend mit dem Titel „Sommerkonzert mit Renate“ und das Motto lautet „Ein bunter Blumenstrauß voll Musik“. Einlass in den Saal: ab 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Renate“ hat sich durch vielerlei Auftritte im deutschsprachigen Raum einen erstklassigen Ruf erarbeitet. Lieder der charmanten Künstlerin werden immer wieder von heimischen Radio-Sendern gespielt. Die Vokalistin veröffentlichte neben zahlreichen Singles bereits 4 Alben (letzte CD „Mit an Schuss Risiko“) und begeisterte schon mehrfach das TV-Publikum („Guten Morgen Österreich“, „Wenn die Musi spielt“, u.a.). Reservierungen für diese Veranstaltung im Internet: https://meidlinger-kulturkreis.jimdofree.com. Ebenso sind Anmeldungen per E-Mail möglich: mkk12@outlook.com.

Bei der Platzierung der Zuhörerschaft hält der 1978 gegründete „Meidlinger Kulturkreis“ die gängige Corona-Abstandsregel ein. Desinfektionsmittel für die Besucherinnen und Besucher gibt es auch. Nähere Informationen über „Renate“ lesen Freundinnen und Freunde gepflegter österreichischer Schlagerklänge im Internet („Austro-Schlager pur!“): www.renatemusic.at/ueber_mich.html



