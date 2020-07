Hammerschmid: „Bildungsgerechtigkeit statt Ablenkung - Grüne, bitte handeln“

Faßmann bestätigt: Grüne Beteiligung in Bildungspolitik eine Nullnummer

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid zeigte sich am Montag wenig überrascht, dafür umso enttäuschter: „Faßmann hat gegenüber der ‚Presse‘ offen bestätigt, dass sich die Grünen aus der Bildungspolitik heraushalten und die ÖVP schalten und walten lassen, wie es ihr beliebt. Mit dem Finger wird auf Kinder mit Migrationshintergrund gezeigt, während Bildungsgerechtigkeit, eine zeitgemäße Ausstattung und moderne Unterrichtsmethoden auf der Strecke bleiben. Kinder und Eltern sind der Regierung egal, wer zurückfällt, hat Pech gehabt. Liebe Grüne, als Erfüllungsgehilfe für schwarze Bildungspolitik hat euch niemand gewählt, tut endlich was dagegen!“ ****

Hammerschmid wiederholte ihre Forderung nach einer zusätzlichen Bildungsmilliarde, die unter anderem Stützpersonal an den Schulen, Förderunterricht sowie die rasche Umsetzung des Digitalisierungsplans ermöglichen soll: „Ohne Corona-Schulpaket steuern wir auf die größte Bildungskrise der Zweiten Republik zu. Der aktuelle Digitalisierungsplan soll erst 2021 beginnen und 2024 abgeschlossen sein. Herr Minister, wir befinden uns in einer Pandemie, wenn die Schulen - hoffentlich nur in Ausnahmefällen und evidenzbasiert - wieder geschlossen werden, dürfen LehrerInnen, Kinder und Eltern nicht wieder alleine gelassen werden!“ (Schluss) bj/sd

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at