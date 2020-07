Ferien im Museum in St. Pölten, Tulln und Maria Gugging

Programm für junge Gäste und Familien

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Museum Niederösterreich mit seinem Haus der Geschichte und dem Haus für Natur in St. Pölten, das Egon Schiele Museum in Tulln und das Museum Gugging in Maria Gugging bieten im Sommer jede Menge Programm für junge Gäste und Familien:

So erklärt die neue Sonderausstellung „Klima & Ich“ im Haus für Natur des Museums Niederösterreich nicht nur, wie der Klimawandel entsteht und welche Folgen er hat, sie zeigt auch auf, was jede und jeder Einzelne zum Schutz des Klimas tun kann. Jeden Dienstag im Juli und August ist dabei Familientag: Um 9.15 Uhr startet die Museumsakademie für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren mit wechselnden Forschungsthemen aus Geschichte und Natur. Von 13 bis 17 Uhr steht dann Kultur- und Naturvermittlungspersonal im ganzen Haus für Fragen zur Verfügung. Ein weiteres Highlight nach der um 13 Uhr startenden Familienführung ist eine kommentierte Fütterung der vom Aussterben bedrohten Europäischen Sumpfschildkröte ab 14 Uhr. Viel Programm für Familien gibt es außerdem jeden ersten Sonntag im Monat beim „Sonntag im Museum“.

Das Egon Schiele Museum wiederum widmet sich unter dem Motto „Das Werden eines Genies“ Egon Schieles Zeit an der Akademie der Bildenden Künste, in der sich der hochbegabte Schüler bald mit seinen konservativen Lehrern zerstritten hat. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Juli und August gibt es ab 13 Uhr geführte Museumsrundgänge bzw. von 14 bis 17 Uhr offene Ateliers für Kreative jeden Alters mit wechselnden Themen.

Im Museum Gugging schließlich, das derzeit anlässlich des 100. Geburtstags des Gugginger Künstler Oswald Tschirtner eine große Personale zeigt, werden jeden Dienstag im Juli und August zwischen 14 und 15.30 Uhr in der Villa Gugging „kunterbunte Dienstagnachmittage“ veranstaltet: Inspiriert durch Spaziergänge im Museum, entstehen dabei zu jedem Termin persönliche Meisterwerke zu einem anderen Thema, die auch schöne Erinnerungen an den Museumsbesuch darstellen.

Nähere Informationen und Öffnungszeiten: Museum Niederösterreich:

Dienstag bis Sonntag bzw. an Feiertagen von 9 bis 17 Uhr (02742/90 80 90-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at), Egon Schiele Museum: Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr (02272/645 70, e-mail info @ schielemuseum.at und www.schielemuseum.at) sowie Museum Gugging: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr (02243/870 87, e-mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at).

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse