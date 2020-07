Wiener NEOS verlangen Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit

Wien (OTS/RK) - Heute, Montag, hat NEOS-Wien-Klubobmann Christoph Wiederkehr ein „Maßnahmenpaket für Wien“ vorgestellt, mit dem die – nicht nur Corona-bedingt hohen – Arbeitslosenzahlen in Wien gesenkt werden sollen. Das Paket, dessen Auswirkungen vom „Economica Institut für Wirtschaftsforschung“ im Auftrag der NEOS berechnet wurden, sieht Gebührensenkungen genauso vor wie Abgabenbefreiungen, vorgezogene kommunale Investitionen sowie finanzielle Unterstützung für Unternehmen. Das bringe bis zu 56.000 neue Jobs in Wien, rechneten die NEOS vor.

„Die Stadt Wien muss jetzt Geld in die Hand nehmen, um den Job-Turbo zu zünden und die massive Arbeitslosigkeit in der Bundeshauptstadt nachhaltig zu senken“, sah Wiederkehr bei der Pressekonferenz „dringenden Handlungsbedarf“. Durch die Corona-Krise sei die Arbeitslosenquote in Wien um mehr als 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, insgesamt stelle damit Wien rund 39 Prozent aller Arbeitslosen in Österreich. Mit dem Ergebnis der, von den NEOS beauftragten Studie, kam Wiederkehr zum Schluss, dass „konkrete Schritte für die nachhaltige Schaffung von Jobs gesetzt werden müssen. Momentan leben viele Menschen in Sorge. Wien hat alle Voraussetzungen, um eine große Anzahl neuer Jobs in dieser Stadt zu schaffen.“

