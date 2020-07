ORF III am Dienstag: David Suchet als „Agatha Christie’s Poirot“ im Doppelpack

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information bietet am Dienstag, dem 21. Juli 2020, wieder geballte Krimispannung mit David Suchet in zwei Folgen der Reihe „Agatha Christie’s Poirot“ aus dem Jahr 2008. Den Anfang macht der Film „Die Katze im Taubenschlag“ (20.15 Uhr) von James Kent. Im renommierten Mädchenpensionat Meadowbank werden Töchter aus reichen Familien und eine ausländische Prinzessin auf ihre Zukunft vorbereitet. Poirot (Suchet) ist mit der Schulleiterin befreundet und eingeladen, die Abschlussrede zu halten. Nach der anschließenden Feier bittet Miss Bulstrode (Harriet Walter) Poriot seine Fähigkeit zur Menschenbeobachtung dazu einzusetzen, in der Lehrerschaft eine Nachfolgerin für das Amt der Schulleiterin auszuwählen. Der Meisterdetektiv stimmt bereitwillig zu, ohne zu ahnen, dass in der darauffolgenden Nacht ein grausamer Mord geschehen wird.

Anschließend folgt der Fall „Die vergessliche Mörderin“ (21.50 Uhr) von Dan Reed. Ariadne Oliver (Zoë Wanamaker) ist eine berühmte Schriftstellerin und mit Hercule Poirot befreundet. Eines Tages taucht eine junge Frau (Jemima Rooper) bei Poirot auf, die angibt von Ariadne Oliver geschickt worden zu sein. Sie wolle einen Mord aufklären lassen, von dem sie nicht wisse, ob sie ihn selbst begangen habe. Dieser Umstand weckt das Interesse des Detektivs, doch die Frau vertraut ihm nicht und verschwindet, ohne ihre Geschichte erzählt zu haben.

